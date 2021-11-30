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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:43

  flawyer написав:Коли нарешті єдиний пафосний СпортЛайф у Харкові буде доступний для застосування акції?


Доброго дня. Зали у Харкові не беруть участі у нашому спільному партнерстві із SportLife.
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 29
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:13

Возможно ли получить кредитку по Посвідке на Постійне Проживання?
tano
 
Повідомлень: 323
З нами з: 20.10.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:25

  tano написав:Возможно ли получить кредитку по Посвідке на Постійне Проживання?


Оформить карту sportbank могут только граждани Украины, с предоставленным паспортом.
sportbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 29
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 147148149150
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01.12.2021 17:25
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