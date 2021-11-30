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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:43
flawyer написав:
Коли нарешті єдиний пафосний СпортЛайф у Харкові буде доступний для застосування акції?
Доброго дня. Зали у Харкові не беруть участі у нашому спільному партнерстві із SportLife.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:13
Возможно ли получить кредитку по Посвідке на Постійне Проживання?
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tano
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:25
tano написав:
Возможно ли получить кредитку по Посвідке на Постійне Проживання?
Оформить карту sportbank могут только граждани Украины, с предоставленным паспортом.
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sportbank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 29
- З нами з: 05.10.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
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- Профіль
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на тему