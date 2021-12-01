Доброго дня. Зали у Харкові не беруть участі у нашому спільному партнерстві із SportLife.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:43
Додано: Сер 01 гру, 2021 17:25
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:46
Ну и почему? Будут ли когда нибудь доступны залы спортлайфа харьковчанам, или вы нас за что то ненавидите? Всем гражданам Украины доступны залы в их городах, а за что дискриминируете Харьков?
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