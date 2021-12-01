RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:43

  flawyer написав:Коли нарешті єдиний пафосний СпортЛайф у Харкові буде доступний для застосування акції?


Доброго дня. Зали у Харкові не беруть участі у нашому спільному партнерстві із SportLife.
sportbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 29
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:13

Возможно ли получить кредитку по Посвідке на Постійне Проживання?
tano
 
Повідомлень: 325
З нами з: 20.10.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:25

  tano написав:Возможно ли получить кредитку по Посвідке на Постійне Проживання?


Оформить карту sportbank могут только граждани Украины, с предоставленным паспортом.
sportbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 29
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:46

  sportbank написав:
  flawyer написав:Коли нарешті єдиний пафосний СпортЛайф у Харкові буде доступний для застосування акції?


Доброго дня. Зали у Харкові не беруть участі у нашому спільному партнерстві із SportLife.

Ну и почему? Будут ли когда нибудь доступны залы спортлайфа харьковчанам, или вы нас за что то ненавидите? Всем гражданам Украины доступны залы в их городах, а за что дискриминируете Харьков?
Stringer
 
Повідомлень: 11599
З нами з: 23.01.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:35

sportbank
Кэш бек за территорией Украины начислется?
Есть ли комиссия за конвертацию и/или комиссия за трансграничные платежи?
Amid
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 12.06.08
Подякував: 207 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:08

  Amid написав:sportbank
Кэш бек за территорией Украины начислется?
Есть ли комиссия за конвертацию и/или комиссия за трансграничные платежи?

Начисляется. Отдельных комисий нет. Все учтено в курсе. Сумма вначале блокируется по курсу на день покупки и окончательно списывается по курсу на день проведения по счету
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7444
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:37

Пополнил карту, затем перевел деньги на рюкзак, деньги вернулись на карту (отказ). В чем причина?
tano
 
Повідомлень: 325
З нами з: 20.10.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:01

  tano написав:Пополнил карту, затем перевел деньги на рюкзак, деньги вернулись на карту (отказ). В чем причина?

Похоже на овердрафт
Через терминал пополняли?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15633
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8825 раз.
Подякували: 4238 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:12

  Вкладчик1234 написав:
  tano написав:Пополнил карту, затем перевел деньги на рюкзак, деньги вернулись на карту (отказ). В чем причина?

Похоже на овердрафт
Через терминал пополняли?

Р2Р с Хамона. Нужно подождать какое-то время?
tano
 
Повідомлень: 325
З нами з: 20.10.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:06

  tano написав:Р2Р с Хамона. Нужно подождать какое-то время?

1. Если бы тянули спортом с хамона - скорее всего провелось бы сегодня. Альфа за это (очень вероятно) заблокировала бы карту - но это уже другая тема
2. Если внешний входящий манисенд - то на счёт оно реально зачислился возможно завтра, или в понедельник
3. Самый правильный способ в данном случае - СЭП. Он прошёл бы за полчаса где-то, и реально оказался б на счету, и с ним можно было бы полноценно работать
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15633
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8825 раз.
Подякували: 4238 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 147148149150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aalexz, Flamingo, proftpd66, ramaz, Волоdимир і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1500)
02.12.2021 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.