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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:43
flawyer написав:
Коли нарешті єдиний пафосний СпортЛайф у Харкові буде доступний для застосування акції?
Доброго дня. Зали у Харкові не беруть участі у нашому спільному партнерстві із SportLife.
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sportbank
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:13
Возможно ли получить кредитку по Посвідке на Постійне Проживання?
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tano
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:25
tano написав:
Возможно ли получить кредитку по Посвідке на Постійне Проживання?
Оформить карту sportbank могут только граждани Украины, с предоставленным паспортом.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:46
sportbank написав: flawyer написав:
Коли нарешті єдиний пафосний СпортЛайф у Харкові буде доступний для застосування акції?
Доброго дня. Зали у Харкові не беруть участі у нашому спільному партнерстві із SportLife.
Ну и почему? Будут ли когда нибудь доступны залы спортлайфа харьковчанам, или вы нас за что то ненавидите? Всем гражданам Украины доступны залы в их городах, а за что дискриминируете Харьков?
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:35
sportbank
Кэш бек за территорией Украины начислется?
Есть ли комиссия за конвертацию и/или комиссия за трансграничные платежи?
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Amid
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:08
Amid написав:sportbank
Кэш бек за территорией Украины начислется?
Есть ли комиссия за конвертацию и/или комиссия за трансграничные платежи?
Начисляется. Отдельных комисий нет. Все учтено в курсе. Сумма вначале блокируется по курсу на день покупки и окончательно списывается по курсу на день проведения по счету
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Flamingo
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:37
Пополнил карту, затем перевел деньги на рюкзак, деньги вернулись на карту (отказ). В чем причина?
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tano
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:01
tano написав:
Пополнил карту, затем перевел деньги на рюкзак, деньги вернулись на карту (отказ). В чем причина?
Похоже на овердрафт
Через терминал пополняли?
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:12
Вкладчик1234 написав: tano написав:
Пополнил карту, затем перевел деньги на рюкзак, деньги вернулись на карту (отказ). В чем причина?
Похоже на овердрафт
Через терминал пополняли?
Р2Р с Хамона. Нужно подождать какое-то время?
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tano
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Додано: Чет 02 гру, 2021 12:06
tano написав:
Р2Р с Хамона. Нужно подождать какое-то время?
1. Если бы тянули спортом с хамона - скорее всего провелось бы сегодня. Альфа за это (очень вероятно) заблокировала бы карту - но это уже другая тема
2. Если внешний входящий манисенд - то на счёт оно реально зачислился возможно завтра, или в понедельник
3. Самый правильный способ в данном случае - СЭП. Он прошёл бы за полчаса где-то, и реально оказался б на счету, и с ним можно было бы полноценно работать
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Вкладчик1234
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