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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:45

Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.
Чорний Ворон
 
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Подякував: 176 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:04

Re: Sportbank

  Amid написав:Есть ли рефералки?

Карту оформил.
Спасибо всем откликнувшимся. Взял рефералку того, кто первый скинул её в личку.
Amid
 
Повідомлень: 1708
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Подякував: 207 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:57

скиньте і мені рефералку в лічку, пліз

п.с. дякую, перший надіславший заробив)
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Повідомлень: 15
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Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 148149150151
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