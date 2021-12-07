Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 12:45
Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:04
Re: Sportbank
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:57
скиньте і мені рефералку в лічку, пліз
п.с. дякую, перший надіславший заробив)
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