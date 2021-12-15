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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 16:52
Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?
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tano
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:11
tano написав:
Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?
Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.
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sportbank
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58
sportbank написав: tano написав:
Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?
Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.
Это была первая заказанная карта. У вас на сайте написано про бесплатную доставку карты. Разве нет?
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tano
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Додано: Сер 15 гру, 2021 23:15
Чорний Ворон написав:
Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.
Рюкзак має власний IBAN (вказано у договорі), на нього чудово заходить СЕП напряму, без участі карт. рахунку.
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wildlynx
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