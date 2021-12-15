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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:52

Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?
tano
 
Повідомлень: 333
З нами з: 20.10.14
Подякував: 70 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:11

  tano написав:Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?


Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 30
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58

  sportbank написав:
  tano написав:Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?


Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.


Это была первая заказанная карта. У вас на сайте написано про бесплатную доставку карты. Разве нет?
tano
 
Повідомлень: 333
З нами з: 20.10.14
Подякував: 70 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:15

  Чорний Ворон написав:Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.


Рюкзак має власний IBAN (вказано у договорі), на нього чудово заходить СЕП напряму, без участі карт. рахунку.
wildlynx
 
Повідомлень: 141
З нами з: 14.04.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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  #<1 ... 149150151152
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