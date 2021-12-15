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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:52

Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?
tano
 
Повідомлень: 333
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:11

  tano написав:Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?


Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 31
З нами з: 05.10.21
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58

  sportbank написав:
  tano написав:Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?


Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.


Это была первая заказанная карта. У вас на сайте написано про бесплатную доставку карты. Разве нет?
tano
 
Повідомлень: 333
З нами з: 20.10.14
Подякував: 70 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:15

  Чорний Ворон написав:Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.


Рюкзак має власний IBAN (вказано у договорі), на нього чудово заходить СЕП напряму, без участі карт. рахунку.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:43

  tano написав:
  sportbank написав:
  tano написав:Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?


Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.


Это была первая заказанная карта. У вас на сайте написано про бесплатную доставку карты. Разве нет?


Подскажите пожалуйста, оформление карты было при регистрации через ДИЯ?
Если было оформление физической карты, доставка Новой почтой за счет клиента.
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 31
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 149150151152
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