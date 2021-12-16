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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:52

Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:11

  tano написав:Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?


Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.
sportbank
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58

  sportbank написав:
  tano написав:Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?


Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.


Это была первая заказанная карта. У вас на сайте написано про бесплатную доставку карты. Разве нет?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:15

  Чорний Ворон написав:Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.


Рюкзак має власний IBAN (вказано у договорі), на нього чудово заходить СЕП напряму, без участі карт. рахунку.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:43

  tano написав:
  sportbank написав:
  tano написав:Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?


Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.


Это была первая заказанная карта. У вас на сайте написано про бесплатную доставку карты. Разве нет?


Подскажите пожалуйста, оформление карты было при регистрации через ДИЯ?
Если было оформление физической карты, доставка Новой почтой за счет клиента.
sportbank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:28

sportbank Через Дия
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:13

  wildlynx написав:
  Чорний Ворон написав:Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.


Рюкзак має власний IBAN (вказано у договорі), на нього чудово заходить СЕП напряму, без участі карт. рахунку.

А Если карта открывалась когда рюкзак ещё не придумали?)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:29

  mihasik написав:
  wildlynx написав:
  Чорний Ворон написав:Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.


Рюкзак має власний IBAN (вказано у договорі), на нього чудово заходить СЕП напряму, без участі карт. рахунку.

А Если карта открывалась когда рюкзак ещё не придумали?)

Обновите приложение до последней версии и он (рюкзак) появится ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:26

  mihasik написав:А Если карта открывалась когда рюкзак ещё не придумали?)

Номер рахунку Рюкзака прописаний у заяві на його відкриття і ніяк не зв'язаний з тим, коли відкривалася картка. Щоб знайти цю заяву потрібно пройти: Депозити -> І у кружечку у верхньому правому кутку -> Скріпка у верхньому правому кутку -> Заява на відкриття ощадного рахунку. Сам номер розташований у кінці документу на 3 рядки вище печатки Спортбанки.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:25

  Чорний Ворон написав:Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.


При переводе с карты на рюкзак действует лимит Перекази з картки на картку самый нижний 4-ый при выборе пункта Управлiння лiмiтами.По умолчанию-29999
VLADPn
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  #<1 ... 149150151152
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