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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 16:52
Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?
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tano
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:11
tano написав:
Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?
Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.
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sportbank
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:58
sportbank написав: tano написав:
Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?
Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.
Это была первая заказанная карта. У вас на сайте написано про бесплатную доставку карты. Разве нет?
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tano
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Додано: Сер 15 гру, 2021 23:15
Чорний Ворон написав:
Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.
Рюкзак має власний IBAN (вказано у договорі), на нього чудово заходить СЕП напряму, без участі карт. рахунку.
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wildlynx
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:43
tano написав: sportbank написав: tano написав:
Заказал карту, забрал в Новой Поште, за доставку взяли деньги. Представитель банка мог бы прокомментировать почему?
Добрый день. Оформление перевыпуска карты бесплатное, а доставка Новой почтой оплачивается клиентом. Если перевыпуск связан с переходом с ОКСИ Банка на ТАСКОМБАНК доставку оплачивает банк.
Это была первая заказанная карта. У вас на сайте написано про бесплатную доставку карты. Разве нет?
Подскажите пожалуйста, оформление карты было при регистрации через ДИЯ?
Если было оформление физической карты, доставка Новой почтой за счет клиента.
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sportbank
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:28
sportbank Через Дия
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tano
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Додано: Чет 16 гру, 2021 18:13
wildlynx написав: Чорний Ворон написав:
Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.
Рюкзак має власний IBAN (вказано у договорі), на нього чудово заходить СЕП напряму, без участі карт. рахунку.
А Если карта открывалась когда рюкзак ещё не придумали?)
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mihasik
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Додано: Чет 16 гру, 2021 18:29
mihasik написав: wildlynx написав: Чорний Ворон написав:
Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.
Рюкзак має власний IBAN (вказано у договорі), на нього чудово заходить СЕП напряму, без участі карт. рахунку.
А Если карта открывалась когда рюкзак ещё не придумали?)
Обновите приложение до последней версии и он (рюкзак) появится
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Flamingo
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:26
mihasik написав:
А Если карта открывалась когда рюкзак ещё не придумали?)
Номер рахунку Рюкзака прописаний у заяві на його відкриття і ніяк не зв'язаний з тим, коли відкривалася картка. Щоб знайти цю заяву потрібно пройти: Депозити -> І у кружечку у верхньому правому кутку -> Скріпка у верхньому правому кутку -> Заява на відкриття ощадного рахунку. Сам номер розташований у кінці документу на 3 рядки вище печатки Спортбанки.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:25
Чорний Ворон написав:
Ні, це якийсь ліміт спорта.
Невеликі суми, заведені п2п, одразу нормально заганялися на рюкзак; велику суму, заведену сепом, закинути на рюкзак не вдалося, довелося звертатися за допомогою до служби підтримки.
При переводе с карты на рюкзак действует лимит Перекази з картки на картку
самый нижний 4-ый при выборе пункта Управлiння лiмiтами
.По умолчанию-29999
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