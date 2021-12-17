RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:56

Re: Sportbank

Обращение к представителю Sportbank.
В конце ноября этого года, все таки удалось перейти в рамках программы миграции Sportbank из Окси банка в ТАС банк.
Была перенесена текущая задолженность (не просроченная) в рамках кредитного лимита из Окси в ТАС, вроде все нормально.
Пару дней назад смотрел свои данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и обнаружил, что помимо счета в ТАС банке с открытым кредитным лимитом, у меня остался открытый счет с открытым кредитным лимитом Окси банка.
Стал разбираться в ситуации, обратился в поддержку Sportbank, что удалось выяснить - счет в Окси банке, вроде должен был закрыт в течении 45 дней.
Далее, в процессе дальнейших выяснений, вдруг оказалось, что у меня на счете в Окси банке вроде бы образовалась какая то небольшая задолженность.
Я очень удивился,ситуация - у меня сейчас есть счет в Окси банке, с открытым кредитным лимитом, к которому у меня нет доступа и который, как оказалось, живет своей собственной жизнью!?
Ситуация очень неприятная, то есть что получается, через некорое время, допустим год-два, ко мне бы обратились из Окси банка, с требованием погасить просроченную задолженность, на энное количество денег, о чем я, не имел бы никакого понятия.
К сожалению, никакого внятного объяснения этой ситуации от поддержки Sportbank получить не удалось. Вопрос как говориться завис в воздухе.
Просьба помочь разобраться в возникшей ситуации, и закрыть счет с открытым кредитным лимитом в Окси банке.
Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде.
Valeriy237
 
Повідомлень: 114
З нами з: 21.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 150151152153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.