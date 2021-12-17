Обращение к представителю Sportbank. В конце ноября этого года, все таки удалось перейти в рамках программы миграции Sportbank из Окси банка в ТАС банк. Была перенесена текущая задолженность (не просроченная) в рамках кредитного лимита из Окси в ТАС, вроде все нормально. Пару дней назад смотрел свои данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и обнаружил, что помимо счета в ТАС банке с открытым кредитным лимитом, у меня остался открытый счет с открытым кредитным лимитом Окси банка. Стал разбираться в ситуации, обратился в поддержку Sportbank, что удалось выяснить - счет в Окси банке, вроде должен был закрыт в течении 45 дней. Далее, в процессе дальнейших выяснений, вдруг оказалось, что у меня на счете в Окси банке вроде бы образовалась какая то небольшая задолженность. Я очень удивился,ситуация - у меня сейчас есть счет в Окси банке, с открытым кредитным лимитом, к которому у меня нет доступа и который, как оказалось, живет своей собственной жизнью!? Ситуация очень неприятная, то есть что получается, через некорое время, допустим год-два, ко мне бы обратились из Окси банка, с требованием погасить просроченную задолженность, на энное количество денег, о чем я, не имел бы никакого понятия. К сожалению, никакого внятного объяснения этой ситуации от поддержки Sportbank получить не удалось. Вопрос как говориться завис в воздухе. Просьба помочь разобраться в возникшей ситуации, и закрыть счет с открытым кредитным лимитом в Окси банке. Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде.
P.S. Сегодня, 18122021г. ситуация для меня, благодаря Sportbank, резко ухудшилась, обновились данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и оказалось, что Sportbank, через Окси банк обрушил мне кредитный рейтинг, подав 16122021г. данные о наличии у меня несуществующей просроченной кредитной задолженности в сумме менее 100грн. У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще. Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов. Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут. То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡
Валерий почитайте ветку месячной давности - ситуация аналлгичная вашей была у всех мигрантов с Окси. Подали заявку через поддержку на корректировку данных переданных Окси? Значит - ждите. У меня за сутки вопрос решился и рейтинг в убки откатился на прежний уровень и записи о якобы просрочке - исчезли. Так что эмоции выключайте пока. Вопрос решаем и довольно легко. Полагаю в понедельник усё будет ок
Flamingo написав:Валерий почитайте ветку месячной давности - ситуация аналлгичная вашей была у всех мигрантов с Окси. Подали заявку через поддержку на корректировку данных переданных Окси? Значит - ждите. У меня за сутки вопрос решился и рейтинг в убки откатился на прежний уровень и записи о якобы просрочке - исчезли. Так что эмоции выключайте пока. Вопрос решаем и довольно легко. Полагаю в понедельник усё будет ок
Обращение, в Sportbank вроде бы зарегистрировали. Пока не знаю, за сколько по времени решится вопрос, но их песня про 45 дней на закрытие счета в Окси, с открытым кредитным лимитом, и полным отсутствии доступа и информации о нем, в течении этого времени, оптимизма не внушает. Буду надеяться, что хотя бы в этот понедельник решился вопрос с УБКИ...
Valeriy237 Не проще ли было закрыть кредит в Окси перед погашением? Но видимо несколько лишних гривен дохода и продлённый льготный период были важнее. Несмотря на заверения банка, ваша ситуация была вполне ожидаемой и можно было этого избежать
Vorlon написав:Valeriy237 Не проще ли было закрыть кредит в Окси перед погашением? Но видимо несколько лишних гривен дохода и продлённый льготный период были важнее. Несмотря на заверения банка, ваша ситуация была вполне ожидаемой и можно было этого избежать
Не проще, у меня достаточно большая сумма долга, в рамках кредитного лимита, и было не в льготном периоде.