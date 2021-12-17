Додано: Суб 18 гру, 2021 11:56

Обращение к представителю Sportbank.

В конце ноября этого года, все таки удалось перейти в рамках программы миграции Sportbank из Окси банка в ТАС банк.

Была перенесена текущая задолженность (не просроченная) в рамках кредитного лимита из Окси в ТАС, вроде все нормально.

Пару дней назад смотрел свои данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и обнаружил, что помимо счета в ТАС банке с открытым кредитным лимитом, у меня остался открытый счет с открытым кредитным лимитом Окси банка.

Стал разбираться в ситуации, обратился в поддержку Sportbank, что удалось выяснить - счет в Окси банке, вроде должен был закрыт в течении 45 дней.

Далее, в процессе дальнейших выяснений, вдруг оказалось, что у меня на счете в Окси банке вроде бы образовалась какая то небольшая задолженность.

Я очень удивился,ситуация - у меня сейчас есть счет в Окси банке, с открытым кредитным лимитом, к которому у меня нет доступа и который, как оказалось, живет своей собственной жизнью!?

Ситуация очень неприятная, то есть что получается, через некорое время, допустим год-два, ко мне бы обратились из Окси банка, с требованием погасить просроченную задолженность, на энное количество денег, о чем я, не имел бы никакого понятия.

К сожалению, никакого внятного объяснения этой ситуации от поддержки Sportbank получить не удалось. Вопрос как говориться завис в воздухе.

Просьба помочь разобраться в возникшей ситуации, и закрыть счет с открытым кредитным лимитом в Окси банке.

Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде.