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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

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Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:56

Re: Sportbank

Обращение к представителю Sportbank.
В конце ноября этого года, все таки удалось перейти в рамках программы миграции Sportbank из Окси банка в ТАС банк.
Была перенесена текущая задолженность (не просроченная) в рамках кредитного лимита из Окси в ТАС, вроде все нормально.
Пару дней назад смотрел свои данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и обнаружил, что помимо счета в ТАС банке с открытым кредитным лимитом, у меня остался открытый счет с открытым кредитным лимитом Окси банка.
Стал разбираться в ситуации, обратился в поддержку Sportbank, что удалось выяснить - счет в Окси банке, вроде должен был закрыт в течении 45 дней.
Далее, в процессе дальнейших выяснений, вдруг оказалось, что у меня на счете в Окси банке вроде бы образовалась какая то небольшая задолженность.
Я очень удивился,ситуация - у меня сейчас есть счет в Окси банке, с открытым кредитным лимитом, к которому у меня нет доступа и который, как оказалось, живет своей собственной жизнью!?
Ситуация очень неприятная, то есть что получается, через некорое время, допустим год-два, ко мне бы обратились из Окси банка, с требованием погасить просроченную задолженность, на энное количество денег, о чем я, не имел бы никакого понятия.
К сожалению, никакого внятного объяснения этой ситуации от поддержки Sportbank получить не удалось. Вопрос как говориться завис в воздухе.
Просьба помочь разобраться в возникшей ситуации, и закрыть счет с открытым кредитным лимитом в Окси банке.
Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:11

Re: Sportbank

P.S. Сегодня, 18122021г. ситуация для меня, благодаря Sportbank, резко ухудшилась, обновились данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и оказалось, что Sportbank, через Окси банк обрушил мне кредитный рейтинг, подав 16122021г. данные о наличии у меня несуществующей просроченной кредитной задолженности в сумме менее 100грн.
У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще.
Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов.
Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут.
То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:22

Валерий почитайте ветку месячной давности - ситуация аналлгичная вашей была у всех мигрантов с Окси. Подали заявку через поддержку на корректировку данных переданных Окси? Значит - ждите. У меня за сутки вопрос решился и рейтинг в убки откатился на прежний уровень и записи о якобы просрочке - исчезли. Так что эмоции выключайте пока. Вопрос решаем и довольно легко. Полагаю в понедельник усё будет ок
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:11

Re: Sportbank

  Flamingo написав:Валерий почитайте ветку месячной давности - ситуация аналлгичная вашей была у всех мигрантов с Окси. Подали заявку через поддержку на корректировку данных переданных Окси? Значит - ждите. У меня за сутки вопрос решился и рейтинг в убки откатился на прежний уровень и записи о якобы просрочке - исчезли. Так что эмоции выключайте пока. Вопрос решаем и довольно легко. Полагаю в понедельник усё будет ок


Обращение, в Sportbank вроде бы зарегистрировали. Пока не знаю, за сколько по времени решится вопрос, но их песня про 45 дней на закрытие счета в Окси, с открытым кредитным лимитом, и полным отсутствии доступа и информации о нем, в течении этого времени, оптимизма не внушает.
Буду надеяться, что хотя бы в этот понедельник решился вопрос с УБКИ...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:16

Valeriy237
Не проще ли было закрыть кредит в Окси перед погашением? Но видимо несколько лишних гривен дохода и продлённый льготный период были важнее. Несмотря на заверения банка, ваша ситуация была вполне ожидаемой и можно было этого избежать :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:24

  Vorlon написав:Valeriy237
Не проще ли было закрыть кредит в Окси перед погашением? Но видимо несколько лишних гривен дохода и продлённый льготный период были важнее. Несмотря на заверения банка, ваша ситуация была вполне ожидаемой и можно было этого избежать :?


Не проще, у меня достаточно большая сумма долга, в рамках кредитного лимита, и было не в льготном периоде.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:15

  Valeriy237 написав:P.S. Сегодня, 18122021г. ситуация для меня, благодаря Sportbank, резко ухудшилась, обновились данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и оказалось, что Sportbank, через Окси банк обрушил мне кредитный рейтинг, подав 16122021г. данные о наличии у меня несуществующей просроченной кредитной задолженности в сумме менее 100грн.
У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще.
Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов.
Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут.
То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡


Здравствуйте. Обязательно разберемся с возникшей ситуацией и предоставим обратную связь. Для того, что бы я проверила информацию на каком этапе рассмотрения ваш вопрос, пожалуйста напишите в личные сообщения ваш контактный номер и ФИО. Спасибо!
sportbank
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:22

Re: Sportbank

  sportbank написав:
  Valeriy237 написав:P.S. Сегодня, 18122021г. ситуация для меня, благодаря Sportbank, резко ухудшилась, обновились данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и оказалось, что Sportbank, через Окси банк обрушил мне кредитный рейтинг, подав 16122021г. данные о наличии у меня несуществующей просроченной кредитной задолженности в сумме менее 100грн.
У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще.
Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов.
Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут.
То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡


Здравствуйте. Обязательно разберемся с возникшей ситуацией и предоставим обратную связь. Для того, что бы я проверила информацию на каком этапе рассмотрения ваш вопрос, пожалуйста напишите в личные сообщения ваш контактный номер и ФИО. Спасибо!


Вчера 20122021г., наконец то предоставили более менее конкретную информацию.
Перезвонил представитель банка,признал наличие проблемы, что в результате миграции из Окси в Тас банк, в УБКИ были переданы неправильные данные.
Меня заверили, что в тот же день 20122021г. будут переданы исправленные данные и мой рейтинг в УБКМ восстановится.
К моему огромному сожалению не понятно почему, ничего не было сделано, Sportbank никаких данных не передал.
Сегодня, снова обратился в поддержку Sportbank и снова все пошло по новой, никто ничего толкои объяснить не может и самое плохое, что судя по всему и делать ничего не собираются по моей проблеме.
Вот так, к сожалению работает Sportbank - создать клиенту на ровном месте серьезную проблему, за пару минут, без проблем, а вот исправить свои неправильные действия почему то не желает.😡
Valeriy237
 
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