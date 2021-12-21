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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 151152153154> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 4 5 3 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 33% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 67% 2 Всього голосів : 3 Додано: Суб 18 гру, 2021 11:56 Re: Sportbank Обращение к представителю Sportbank.

В конце ноября этого года, все таки удалось перейти в рамках программы миграции Sportbank из Окси банка в ТАС банк.

Была перенесена текущая задолженность (не просроченная) в рамках кредитного лимита из Окси в ТАС, вроде все нормально.

Пару дней назад смотрел свои данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и обнаружил, что помимо счета в ТАС банке с открытым кредитным лимитом, у меня остался открытый счет с открытым кредитным лимитом Окси банка.

Стал разбираться в ситуации, обратился в поддержку Sportbank, что удалось выяснить - счет в Окси банке, вроде должен был закрыт в течении 45 дней.

Далее, в процессе дальнейших выяснений, вдруг оказалось, что у меня на счете в Окси банке вроде бы образовалась какая то небольшая задолженность.

Я очень удивился,ситуация - у меня сейчас есть счет в Окси банке, с открытым кредитным лимитом, к которому у меня нет доступа и который, как оказалось, живет своей собственной жизнью!?

Ситуация очень неприятная, то есть что получается, через некорое время, допустим год-два, ко мне бы обратились из Окси банка, с требованием погасить просроченную задолженность, на энное количество денег, о чем я, не имел бы никакого понятия.

К сожалению, никакого внятного объяснения этой ситуации от поддержки Sportbank получить не удалось. Вопрос как говориться завис в воздухе.

Просьба помочь разобраться в возникшей ситуации, и закрыть счет с открытым кредитным лимитом в Окси банке.

Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде. Valeriy237 Повідомлень: 122 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 18:11 Re: Sportbank P.S. Сегодня, 18122021г. ситуация для меня, благодаря Sportbank, резко ухудшилась, обновились данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и оказалось, что Sportbank, через Окси банк обрушил мне кредитный рейтинг, подав 16122021г. данные о наличии у меня несуществующей просроченной кредитной задолженности в сумме менее 100грн.

У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще.

Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов.

Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут.

То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡 Valeriy237 Повідомлень: 122 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 18:22 Валерий почитайте ветку месячной давности - ситуация аналлгичная вашей была у всех мигрантов с Окси. Подали заявку через поддержку на корректировку данных переданных Окси? Значит - ждите. У меня за сутки вопрос решился и рейтинг в убки откатился на прежний уровень и записи о якобы просрочке - исчезли. Так что эмоции выключайте пока. Вопрос решаем и довольно легко. Полагаю в понедельник усё будет ок Flamingo 1

Повідомлень: 7564 З нами з: 20.03.15 Подякував: 112 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 19:11 Re: Sportbank Flamingo написав: Валерий почитайте ветку месячной давности - ситуация аналлгичная вашей была у всех мигрантов с Окси. Подали заявку через поддержку на корректировку данных переданных Окси? Значит - ждите. У меня за сутки вопрос решился и рейтинг в убки откатился на прежний уровень и записи о якобы просрочке - исчезли. Так что эмоции выключайте пока. Вопрос решаем и довольно легко. Полагаю в понедельник усё будет ок Валерий почитайте ветку месячной давности - ситуация аналлгичная вашей была у всех мигрантов с Окси. Подали заявку через поддержку на корректировку данных переданных Окси? Значит - ждите. У меня за сутки вопрос решился и рейтинг в убки откатился на прежний уровень и записи о якобы просрочке - исчезли. Так что эмоции выключайте пока. Вопрос решаем и довольно легко. Полагаю в понедельник усё будет ок



Обращение, в Sportbank вроде бы зарегистрировали. Пока не знаю, за сколько по времени решится вопрос, но их песня про 45 дней на закрытие счета в Окси, с открытым кредитным лимитом, и полным отсутствии доступа и информации о нем, в течении этого времени, оптимизма не внушает.

Буду надеяться, что хотя бы в этот понедельник решился вопрос с УБКИ... Обращение, в Sportbank вроде бы зарегистрировали. Пока не знаю, за сколько по времени решится вопрос, но их песня про 45 дней на закрытие счета в Окси, с открытым кредитным лимитом, и полным отсутствии доступа и информации о нем, в течении этого времени, оптимизма не внушает.Буду надеяться, что хотя бы в этот понедельник решился вопрос с УБКИ... Valeriy237 Повідомлень: 122 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 19:16 Valeriy237

Не проще ли было закрыть кредит в Окси перед погашением? Но видимо несколько лишних гривен дохода и продлённый льготный период были важнее. Несмотря на заверения банка, ваша ситуация была вполне ожидаемой и можно было этого избежать Не проще ли было закрыть кредит в Окси перед погашением? Но видимо несколько лишних гривен дохода и продлённый льготный период были важнее. Несмотря на заверения банка, ваша ситуация была вполне ожидаемой и можно было этого избежать Vorlon Повідомлень: 9917 З нами з: 14.06.13 Подякував: 472 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 гру, 2021 19:24 Vorlon написав: Valeriy237

Не проще ли было закрыть кредит в Окси перед погашением? Но видимо несколько лишних гривен дохода и продлённый льготный период были важнее. Несмотря на заверения банка, ваша ситуация была вполне ожидаемой и можно было этого избежать Не проще ли было закрыть кредит в Окси перед погашением? Но видимо несколько лишних гривен дохода и продлённый льготный период были важнее. Несмотря на заверения банка, ваша ситуация была вполне ожидаемой и можно было этого избежать



Не проще, у меня достаточно большая сумма долга, в рамках кредитного лимита, и было не в льготном периоде. Не проще, у меня достаточно большая сумма долга, в рамках кредитного лимита, и было не в льготном периоде. Valeriy237 Повідомлень: 122 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 11:15 Valeriy237 написав: P.S. Сегодня, 18122021г. ситуация для меня, благодаря Sportbank, резко ухудшилась, обновились данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и оказалось, что Sportbank, через Окси банк обрушил мне кредитный рейтинг, подав 16122021г. данные о наличии у меня несуществующей просроченной кредитной задолженности в сумме менее 100грн.

У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще.

Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов.

Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут.

То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡 P.S.У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще.Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов.Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут.То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡



Здравствуйте. Обязательно разберемся с возникшей ситуацией и предоставим обратную связь. Для того, что бы я проверила информацию на каком этапе рассмотрения ваш вопрос, пожалуйста напишите в личные сообщения ваш контактный номер и ФИО. Спасибо! Здравствуйте. Обязательно разберемся с возникшей ситуацией и предоставим обратную связь. Для того, что бы я проверила информацию на каком этапе рассмотрения ваш вопрос, пожалуйста напишите в личные сообщения ваш контактный номер и ФИО. Спасибо! sportbank

Представник банку Повідомлень: 32 З нами з: 05.10.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 17:22 Re: Sportbank sportbank написав: Valeriy237 написав: P.S. Сегодня, 18122021г. ситуация для меня, благодаря Sportbank, резко ухудшилась, обновились данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и оказалось, что Sportbank, через Окси банк обрушил мне кредитный рейтинг, подав 16122021г. данные о наличии у меня несуществующей просроченной кредитной задолженности в сумме менее 100грн.

У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще.

Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов.

Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут.

То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡 P.S.У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще.Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов.Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут.То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡



Здравствуйте. Обязательно разберемся с возникшей ситуацией и предоставим обратную связь. Для того, что бы я проверила информацию на каком этапе рассмотрения ваш вопрос, пожалуйста напишите в личные сообщения ваш контактный номер и ФИО. Спасибо! Здравствуйте. Обязательно разберемся с возникшей ситуацией и предоставим обратную связь. Для того, что бы я проверила информацию на каком этапе рассмотрения ваш вопрос, пожалуйста напишите в личные сообщения ваш контактный номер и ФИО. Спасибо!



Вчера 20122021 г., наконец то предоставили более менее конкретную информацию.

Перезвонил представитель банка, признал наличие проблемы, что в результате миграции из Окси в Тас банк, в УБКИ были переданы неправильные данные.

Меня заверили, что в тот же день 20122021г. будут переданы исправленные данные и мой рейтинг в УБКИ восстановится.

К моему огромному сожалению не понятно почему, ничего не было сделано, Sportbank никаких данных не передал.



Сегодня 21122021г., снова обратился в поддержку Sportbank и снова все пошло по новой, никто ничего толком объяснить не может, в начале подтвердили что данные отправлены, в УБКИ получение данных не подтвердили, затем все-таки признали, что данные не были отправлены.

Опять обещание, что сегодня 21122021г. будут переданы исправленные данные и мой рейтинг в УБКИ восстановится.

Самое плохое, что судя по всему и делать ничего не собираются по моей проблеме — это уже просто неприкрытое издевательство над клиентом.

Вот так, к сожалению работает Sportbank — создать клиенту на ровном месте серьезную проблему, за пару минут, без проблем, а вот исправить свои неправильные действия почему-то не желает.😡 Вчера 20122021 г., наконец то предоставили более менее конкретную информацию.Перезвонил представитель банка, признал наличие проблемы, что в результате миграции из Окси в Тас банк, в УБКИ были переданы неправильные данные.Меня заверили, что в тот же день 20122021г. будут переданы исправленные данные и мой рейтинг в УБКИ восстановится.К моему огромному сожалению не понятно почему, ничего не было сделано, Sportbank никаких данных не передал.Сегодня 21122021г., снова обратился в поддержку Sportbank и снова все пошло по новой, никто ничего толком объяснить не может, в начале подтвердили что данные отправлены, в УБКИ получение данных не подтвердили, затем все-таки признали, что данные не были отправлены.Опять обещание, что сегодня 21122021г. будут переданы исправленные данные и мой рейтинг в УБКИ восстановится.Самое плохое, что судя по всему и делать ничего не собираются по моей проблеме — это уже просто неприкрытое издевательство над клиентом.Вот так, к сожалению работает Sportbank — создать клиенту на ровном месте серьезную проблему, за пару минут, без проблем, а вот исправить свои неправильные действия почему-то не желает.😡 Valeriy237 Повідомлень: 122 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 17:27 Re: Sportbank Valeriy237 написав: sportbank написав: Valeriy237 написав: P.S. Сегодня, 18122021г. ситуация для меня, благодаря Sportbank, резко ухудшилась, обновились данные в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй) и оказалось, что Sportbank, через Окси банк обрушил мне кредитный рейтинг, подав 16122021г. данные о наличии у меня несуществующей просроченной кредитной задолженности в сумме менее 100грн.

У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще.

Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов.

Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут.

То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡 P.S.У меня, за более чем 10 лет кредитной истории, никогда не было никакмх просрочек - вообще.Сегодня снова обратился в поддержку Sportbank, меня выслушали, сказали что сегодня у них рабочий день и обращение принято в работу, и что реакция будет в ближайшее время, возможно сегодня в течении нескольких часов.Так как, для меня, эта ситуация с резким и безосновательным понижением кредитного рейтинга, очень критична и может повлечь прямые материальные потери, через 2-а часа обратился повторно и опять выслушал, что обращение принято в работу, но уже конкретных сроков решения по нему назвать не могут.То есть, чтобы на ровном месте, испортить мне кредитную историю и рейтинг, и создать много проблем, банку Sportbank потребовалось пару минут, а чтобы исправить возникшую ситуацию - ждите не известно сколько!!?? 😡



Здравствуйте. Обязательно разберемся с возникшей ситуацией и предоставим обратную связь. Для того, что бы я проверила информацию на каком этапе рассмотрения ваш вопрос, пожалуйста напишите в личные сообщения ваш контактный номер и ФИО. Спасибо! Здравствуйте. Обязательно разберемся с возникшей ситуацией и предоставим обратную связь. Для того, что бы я проверила информацию на каком этапе рассмотрения ваш вопрос, пожалуйста напишите в личные сообщения ваш контактный номер и ФИО. Спасибо!



Вчера 20122021 г., наконец то предоставили более менее конкретную информацию.

Перезвонил представитель банка, признал наличие проблемы, что в результате миграции из Окси в Тас банк, в УБКИ были переданы неправильные данные.

Меня заверили, что в тот же день 20122021г. будут переданы исправленные данные и мой рейтинг в УБКИ восстановится.

К моему огромному сожалению не понятно почему, ничего не было сделано, Sportbank никаких данных не передал.



Сегодня 21122021г., снова обратился в поддержку Sportbank и снова все пошло по новой, никто ничего толком объяснить не может, в начале подтвердили что данные отправлены, в УБКИ получение данных не подтвердили, затем все-таки признали, что данные не были отправлены.

Опять обещание, что сегодня 21122021г. будут переданы исправленные данные и мой рейтинг в УБКИ восстановится.

Самое плохое, что судя по всему и делать ничего не собираются по моей проблеме — это уже просто неприкрытое издевательство над клиентом.

Вот так, к сожалению работает Sportbank — создать клиенту на ровном месте серьезную проблему, за пару минут, без проблем, а вот исправить свои неправильные действия почему-то не желает.😡 Вчера 20122021 г., наконец то предоставили более менее конкретную информацию.Перезвонил представитель банка, признал наличие проблемы, что в результате миграции из Окси в Тас банк, в УБКИ были переданы неправильные данные.Меня заверили, что в тот же день 20122021г. будут переданы исправленные данные и мой рейтинг в УБКИ восстановится.К моему огромному сожалению не понятно почему, ничего не было сделано, Sportbank никаких данных не передал.Сегодня 21122021г., снова обратился в поддержку Sportbank и снова все пошло по новой, никто ничего толком объяснить не может, в начале подтвердили что данные отправлены, в УБКИ получение данных не подтвердили, затем все-таки признали, что данные не были отправлены.Опять обещание, что сегодня 21122021г. будут переданы исправленные данные и мой рейтинг в УБКИ восстановится.Самое плохое, что судя по всему и делать ничего не собираются по моей проблеме — это уже просто неприкрытое издевательство над клиентом.Вот так, к сожалению работает Sportbank — создать клиенту на ровном месте серьезную проблему, за пару минут, без проблем, а вот исправить свои неправильные действия почему-то не желает.😡



Сегодня 22122021г. обновились данные в УБКИ, мой кредитный рейтинг был восстановлен и просрочка была убрана.

Это произошло после многочисленных обращений в поддержку банка и опубликовании информации на специализированных финансовых форумах.

И только после этого, моя проблема, созданная самим банком, наконец то заинтересовала сотрудников Sportbank и была реально решена, исправленные данные в УБКИ, были отправлены только вчера 21122021г., вечером.



Остался еще один, нерешенный вопрос, из-за которого собственно и возникла эта проблема и не исключено, что может возникнуть снова, это наличие открытого счета в Окси банке, к которому у меня нет доступа.

Все таки, хотелось чтобы этот счет, в Окси банке был закрыт как можно быстрее, а не через 45 дней, как говорит поддержка.

Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде. Сегодня 22122021г. обновились данные в УБКИ, мой кредитный рейтинг был восстановлен и просрочка была убрана.Это произошло после многочисленных обращений в поддержку банка и опубликовании информации на специализированных финансовых форумах.И только после этого, моя проблема, созданная самим банком, наконец то заинтересовала сотрудников Sportbank и была реально решена, исправленные данные в УБКИ, были отправлены только вчера 21122021г., вечером.Остался еще один, нерешенный вопрос, из-за которого собственно и возникла эта проблема и не исключено, что может возникнуть снова, это наличие открытого счета в Окси банке, к которому у меня нет доступа.Все таки, хотелось чтобы этот счет, в Окси банке был закрыт как можно быстрее, а не через 45 дней, как говорит поддержка.Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде. Valeriy237 Повідомлень: 122 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 17:43 Valeriy237 написав:

Сегодня 22122021г. обновились данные в УБКИ, мой кредитный рейтинг был восстановлен и просрочка была убрана.

Это произошло после многочисленных обращений в поддержку банка и опубликовании информации на специализированных финансовых форумах.

И только после этого, моя проблема, созданная самим банком, наконец то заинтересовала сотрудников Sportbank и была реально решена, исправленные данные в УБКИ, были отправлены только вчера 21122021г., вечером. Сегодня 22122021г. обновились данные в УБКИ, мой кредитный рейтинг был восстановлен и просрочка была убрана.Это произошло после многочисленных обращений в поддержку банка и опубликовании информации на специализированных финансовых форумах.И только после этого, моя проблема, созданная самим банком, наконец то заинтересовала сотрудников Sportbank и была реально решена, исправленные данные в УБКИ, были отправлены только вчера 21122021г., вечером.



Думаю вы преувеличиваете. И вашим вопросом уже занимались. И не пиши вы все что писали на разных ресурсах - результат был аналогичным. Повторюсь в прошлом месяце с аналогичной проблемой столкнулись десятки форумчан - и у всех все успешно разрешилось. Всего то лишь немного терпения. Но вам захотелось поганять волну...



Valeriy237 написав: Остался еще один, нерешенный вопрос, из-за которого собственно и возникла эта проблема и не исключено, что может возникнуть снова, это наличие открытого счета в Окси банке, к которому у меня нет доступа.

Все таки, хотелось чтобы этот счет, в Окси банке был закрыт как можно быстрее, а не через 45 дней, как говорит поддержка.

Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде. Остался еще один, нерешенный вопрос, из-за которого собственно и возникла эта проблема и не исключено, что может возникнуть снова, это наличие открытого счета в Окси банке, к которому у меня нет доступа.Все таки, хотелось чтобы этот счет, в Окси банке был закрыт как можно быстрее, а не через 45 дней, как говорит поддержка.Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде.

А вот то что вам бы хотелось мало кого интересует. Согласно правил МПС при закрытии старого счета дается еще 45 дней на то чтобы могли провестись какие нибудь ваши платежи совершенные в другом конце мира в офлайне. Поэтому раньше 45 дней счета не закрываются по правилам МПС.

И да документ о закрытии вы вправе требовать. Только официально. - справка в электронном виде это же ни о чем. Требуйте от окси банка. Напишите им официальное письмо на их юридический адрес, сошлитесь на требования закона Украины Об обращении граждан и они обязаны вам будут предоставить ответ в месячный срок. Не забудьте только его оформить в соответствии с требованием закона, ну и отправить свой запрос заказным письмом с уведомлением. И все у вас будет как по закону Думаю вы преувеличиваете. И вашим вопросом уже занимались. И не пиши вы все что писали на разных ресурсах - результат был аналогичным. Повторюсь в прошлом месяце с аналогичной проблемой столкнулись десятки форумчан - и у всех все успешно разрешилось. Всего то лишь немного терпения. Но вам захотелось поганять волну...А вот то что вам бы хотелось мало кого интересует. Согласно правил МПС при закрытии старого счета дается еще 45 дней на то чтобы могли провестись какие нибудь ваши платежи совершенные в другом конце мира в офлайне. Поэтому раньше 45 дней счета не закрываются по правилам МПС.И да документ о закрытии вы вправе требовать. Только официально. - справка в электронном виде это же ни о чем. Требуйте от окси банка. Напишите им официальное письмо на их юридический адрес, сошлитесь на требования закона Украины Об обращении граждан и они обязаны вам будут предоставить ответ в месячный срок. Не забудьте только его оформить в соответствии с требованием закона, ну и отправить свой запрос заказным письмом с уведомлением. И все у вас будет как по закону Flamingo 1

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