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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 151152153154 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 4 5 3 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 33% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 67% 2 Всього голосів : 3 Додано: Сер 22 гру, 2021 18:26 Re: Sportbank Flamingo написав: Valeriy237 написав:

Сегодня 22122021г. обновились данные в УБКИ, мой кредитный рейтинг был восстановлен и просрочка была убрана.

Это произошло после многочисленных обращений в поддержку банка и опубликовании информации на специализированных финансовых форумах.

И только после этого, моя проблема, созданная самим банком, наконец то заинтересовала сотрудников Sportbank и была реально решена, исправленные данные в УБКИ, были отправлены только вчера 21122021г., вечером. Сегодня 22122021г. обновились данные в УБКИ, мой кредитный рейтинг был восстановлен и просрочка была убрана.Это произошло после многочисленных обращений в поддержку банка и опубликовании информации на специализированных финансовых форумах.И только после этого, моя проблема, созданная самим банком, наконец то заинтересовала сотрудников Sportbank и была реально решена, исправленные данные в УБКИ, были отправлены только вчера 21122021г., вечером.



Думаю вы преувеличиваете. И вашим вопросом уже занимались. И не пиши вы все что писали на разных ресурсах - результат был аналогичным. Повторюсь в прошлом месяце с аналогичной проблемой столкнулись десятки форумчан - и у всех все успешно разрешилось. Всего то лишь немного терпения. Но вам захотелось поганять волну...



Valeriy237 написав: Остался еще один, нерешенный вопрос, из-за которого собственно и возникла эта проблема и не исключено, что может возникнуть снова, это наличие открытого счета в Окси банке, к которому у меня нет доступа.

Все таки, хотелось чтобы этот счет, в Окси банке был закрыт как можно быстрее, а не через 45 дней, как говорит поддержка.

Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде. Остался еще один, нерешенный вопрос, из-за которого собственно и возникла эта проблема и не исключено, что может возникнуть снова, это наличие открытого счета в Окси банке, к которому у меня нет доступа.Все таки, хотелось чтобы этот счет, в Окси банке был закрыт как можно быстрее, а не через 45 дней, как говорит поддержка.Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде.

А вот то что вам бы хотелось мало кого интересует. Согласно правил МПС при закрытии старого счета дается еще 45 дней на то чтобы могли провестись какие нибудь ваши платежи совершенные в другом конце мира в офлайне. Поэтому раньше 45 дней счета не закрываются по правилам МПС.

И да документ о закрытии вы вправе требовать. Только официально. - справка в электронном виде это же ни о чем. Требуйте от окси банка. Напишите им официальное письмо на их юридический адрес, сошлитесь на требования закона Украины Об обращении граждан и они обязаны вам будут предоставить ответ в месячный срок. Не забудьте только его оформить в соответствии с требованием закона, ну и отправить свой запрос заказным письмом с уведомлением. И все у вас будет как по закону Думаю вы преувеличиваете. И вашим вопросом уже занимались. И не пиши вы все что писали на разных ресурсах - результат был аналогичным. Повторюсь в прошлом месяце с аналогичной проблемой столкнулись десятки форумчан - и у всех все успешно разрешилось. Всего то лишь немного терпения. Но вам захотелось поганять волну...А вот то что вам бы хотелось мало кого интересует. Согласно правил МПС при закрытии старого счета дается еще 45 дней на то чтобы могли провестись какие нибудь ваши платежи совершенные в другом конце мира в офлайне. Поэтому раньше 45 дней счета не закрываются по правилам МПС.И да документ о закрытии вы вправе требовать. Только официально. - справка в электронном виде это же ни о чем. Требуйте от окси банка. Напишите им официальное письмо на их юридический адрес, сошлитесь на требования закона Украины Об обращении граждан и они обязаны вам будут предоставить ответ в месячный срок. Не забудьте только его оформить в соответствии с требованием закона, ну и отправить свой запрос заказным письмом с уведомлением. И все у вас будет как по закону



Я читал, что эта проблема, возникла ранее и у других клиентов Sportbank, но она была решена оперативно, в не как в моем случае.

По поводу закрытия карточного счета, я знаю о регламенте в 45 дней, но я же фактически все таки клиент Sportbank, а не Окси банка, и уже не имею никакого доступа к информации по этому счету.



P.S. И в подтверждение моего беспокойства, по поводу неконтролируемого мною счета в Окси банке - сегодня 22122021г., буквально час назад, из Окси банка, пришел запрос в УБКИ по поводу выдачи мне кредита, а почему я об этом не знаю!!??

Представляете мое удивление, сказывается я хочу получить в Окси банке кредит, ну это вообще...

Поддержка Sportbank, как обычно, ничего объяснить не могут, но пообещали разобраться и дать обратную связь, так что жду... Я читал, что эта проблема, возникла ранее и у других клиентов Sportbank, но она была решена оперативно, в не как в моем случае.По поводу закрытия карточного счета, я знаю о регламенте в 45 дней, но я же фактически все таки клиент Sportbank, а не Окси банка, и уже не имею никакого доступа к информации по этому счету.P.S. И в подтверждение моего беспокойства, по поводу неконтролируемого мною счета в Окси банке - сегодня 22122021г., буквально час назад,Представляете мое удивление, сказывается я хочу получить в Окси банке кредит, ну это вообще...Поддержка Sportbank, как обычно, ничего объяснить не могут, но пообещали разобраться и дать обратную связь, так что жду... Востаннє редагувалось Valeriy237 в Чет 23 гру, 2021 00:11, всього редагувалось 2 разів. Valeriy237 Повідомлень: 123 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 18:41 Чужие проблемы всегда решают быстрее :} Вашу проблему решили, насколько я понял, на второй рабочий день, фактически так же, как и мою. Просто Вы написали больше, чем все те, кто столкнулся с этой проблемой месяц назад, вместе взятые. Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 22 гру, 2021 19:15, всього редагувалось 1 раз. ingtrans

Повідомлень: 3322 З нами з: 31.07.19 Подякував: 96 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 18:57 Має час і натхнення (с) v57 Повідомлень: 3036 З нами з: 14.03.10 Подякував: 128 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 23:32 Re: Sportbank ingtrans написав: Чужие проблемы всегда решают быстрее :} Вашу проблему решили, насколько я понял, на второй рабочий день, фактически так же, как и мою. Просто Вы написали больше, чем все те, кто столкнулся с этой проблемой месяц назад, вместе взятые. Чужие проблемы всегда решают быстрее :} Вашу проблему решили, насколько я понял, на второй рабочий день, фактически так же, как и мою. Просто Вы написали больше, чем все те, кто столкнулся с этой проблемой месяц назад, вместе взятые.



Рабочих 2-а, а календарных 4-е, тем более, что еще в субботу 18122021г. поддержка указала, что у них рабочий день и пообещали реакцию на мое обращение в тот же день, чего не последовало.

Для меня, крайне не вовремя, произошли эти манипуляции с кредитным рейтингом.

И кстати, моя история, походу еще не закончилась.



Valeriy237 написав: P.S. И в подтверждение моего беспокойства, по поводу неконтролируемого мною счета в Окси банке - сегодня 22122021г., буквально час назад, из Окси банка, пришел запрос в УБКИ по поводу выдачи мне кредита, а почему я об этом не знаю!!??

Представляете мое удивление, сказывается я хочу получить в Окси банке кредит, ну это вообще...

Поддержка Sportbank, как обычно, ничего объяснить не могут, но пообещали разобраться и дать обратную связь, так что жду... P.S. И в подтверждение моего беспокойства, по поводу неконтролируемого мною счета в Окси банке - сегодня 22122021г., буквально час назад,Представляете мое удивление, сказывается я хочу получить в Окси банке кредит, ну это вообще...Поддержка Sportbank, как обычно, ничего объяснить не могут, но пообещали разобраться и дать обратную связь, так что жду... Рабочих 2-а, а календарных 4-е, тем более, что еще в субботу 18122021г. поддержка указала, что у них рабочий день и пообещали реакцию на мое обращение в тот же день, чего не последовало.Для меня, крайне не вовремя, произошли эти манипуляции с кредитным рейтингом.И кстати, моя история, походу еще не закончилась. Востаннє редагувалось Valeriy237 в Чет 23 гру, 2021 00:08, всього редагувалось 2 разів. Valeriy237 Повідомлень: 123 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 01:43 Re: Sportbank Valeriy237 написав: ingtrans написав: Чужие проблемы всегда решают быстрее :} Вашу проблему решили, насколько я понял, на второй рабочий день, фактически так же, как и мою. Просто Вы написали больше, чем все те, кто столкнулся с этой проблемой месяц назад, вместе взятые. Чужие проблемы всегда решают быстрее :} Вашу проблему решили, насколько я понял, на второй рабочий день, фактически так же, как и мою. Просто Вы написали больше, чем все те, кто столкнулся с этой проблемой месяц назад, вместе взятые.



Рабочих 2-а, а календарных 4-е, тем более, что еще в субботу 18122021г. поддержка указала, что у них рабочий день и пообещали реакцию на мое обращение в тот же день, чего не последовало.

Для меня, крайне не вовремя, произошли эти манипуляции с кредитным рейтингом.

И кстати, моя история, походу еще не закончилась.



Valeriy237 написав: P.S. И в подтверждение моего беспокойства, по поводу неконтролируемого мною счета в Окси банке - сегодня 22122021г., буквально час назад, из Окси банка, пришел запрос в УБКИ по поводу выдачи мне кредита, а почему я об этом не знаю!!??

Представляете мое удивление, сказывается я хочу получить в Окси банке кредит, ну это вообще...

Поддержка Sportbank, как обычно, ничего объяснить не могут, но пообещали разобраться и дать обратную связь, так что жду... P.S. И в подтверждение моего беспокойства, по поводу неконтролируемого мною счета в Окси банке - сегодня 22122021г., буквально час назад,Представляете мое удивление, сказывается я хочу получить в Окси банке кредит, ну это вообще...Поддержка Sportbank, как обычно, ничего объяснить не могут, но пообещали разобраться и дать обратную связь, так что жду... Рабочих 2-а, а календарных 4-е, тем более, что еще в субботу 18122021г. поддержка указала, что у них рабочий день и пообещали реакцию на мое обращение в тот же день, чего не последовало.Для меня, крайне не вовремя, произошли эти манипуляции с кредитным рейтингом.И кстати, моя история, походу еще не закончилась. У них может быть и рабочий, но это вовсе не значит, что у УБКИ рабочий, а для исправления данных должны быть вовлечены обе стороны. Вообще вопрос решен оперативно банком и он не стоит стольких строк на этом форуме У них может быть и рабочий, но это вовсе не значит, что у УБКИ рабочий, а для исправления данных должны быть вовлечены обе стороны. Вообще вопрос решен оперативно банком и он не стоит стольких строк на этом форуме Chicheva Повідомлень: 210 З нами з: 02.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 151152153154 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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