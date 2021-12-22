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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 151152153154

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:26

Re: Sportbank

  Flamingo написав:
  Valeriy237 написав:
Сегодня 22122021г. обновились данные в УБКИ, мой кредитный рейтинг был восстановлен и просрочка была убрана.
Это произошло после многочисленных обращений в поддержку банка и опубликовании информации на специализированных финансовых форумах.
И только после этого, моя проблема, созданная самим банком, наконец то заинтересовала сотрудников Sportbank и была реально решена, исправленные данные в УБКИ, были отправлены только вчера 21122021г., вечером.


Думаю вы преувеличиваете. И вашим вопросом уже занимались. И не пиши вы все что писали на разных ресурсах - результат был аналогичным. Повторюсь в прошлом месяце с аналогичной проблемой столкнулись десятки форумчан - и у всех все успешно разрешилось. Всего то лишь немного терпения. Но вам захотелось поганять волну...

  Valeriy237 написав:Остался еще один, нерешенный вопрос, из-за которого собственно и возникла эта проблема и не исключено, что может возникнуть снова, это наличие открытого счета в Окси банке, к которому у меня нет доступа.
Все таки, хотелось чтобы этот счет, в Окси банке был закрыт как можно быстрее, а не через 45 дней, как говорит поддержка.
Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде.

А вот то что вам бы хотелось мало кого интересует. Согласно правил МПС при закрытии старого счета дается еще 45 дней на то чтобы могли провестись какие нибудь ваши платежи совершенные в другом конце мира в офлайне. Поэтому раньше 45 дней счета не закрываются по правилам МПС.
И да документ о закрытии вы вправе требовать. Только официально. - справка в электронном виде это же ни о чем. Требуйте от окси банка. Напишите им официальное письмо на их юридический адрес, сошлитесь на требования закона Украины Об обращении граждан и они обязаны вам будут предоставить ответ в месячный срок. Не забудьте только его оформить в соответствии с требованием закона, ну и отправить свой запрос заказным письмом с уведомлением. И все у вас будет как по закону ;)


Я читал, что эта проблема, возникла ранее и у других клиентов Sportbank, но она была решена оперативно, в не как в моем случае.
По поводу закрытия карточного счета, я знаю о регламенте в 45 дней, но я же фактически все таки клиент Sportbank, а не Окси банка, и уже не имею никакого доступа к информации по этому счету.

P.S. И в подтверждение моего беспокойства, по поводу неконтролируемого мною счета в Окси банке - сегодня 22122021г., буквально час назад, из Окси банка, пришел запрос в УБКИ по поводу выдачи мне кредита, а почему я об этом не знаю!!??
Представляете мое удивление, сказывается я хочу получить в Окси банке кредит, ну это вообще...
Поддержка Sportbank, как обычно, ничего объяснить не могут, но пообещали разобраться и дать обратную связь, так что жду...
Востаннє редагувалось Valeriy237 в Чет 23 гру, 2021 00:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:41

Чужие проблемы всегда решают быстрее :} Вашу проблему решили, насколько я понял, на второй рабочий день, фактически так же, как и мою. Просто Вы написали больше, чем все те, кто столкнулся с этой проблемой месяц назад, вместе взятые.
Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 22 гру, 2021 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:32

Re: Sportbank

  ingtrans написав:Чужие проблемы всегда решают быстрее :} Вашу проблему решили, насколько я понял, на второй рабочий день, фактически так же, как и мою. Просто Вы написали больше, чем все те, кто столкнулся с этой проблемой месяц назад, вместе взятые.


Рабочих 2-а, а календарных 4-е, тем более, что еще в субботу 18122021г. поддержка указала, что у них рабочий день и пообещали реакцию на мое обращение в тот же день, чего не последовало.
Для меня, крайне не вовремя, произошли эти манипуляции с кредитным рейтингом.
И кстати, моя история, походу еще не закончилась.

  Valeriy237 написав:P.S. И в подтверждение моего беспокойства, по поводу неконтролируемого мною счета в Окси банке - сегодня 22122021г., буквально час назад, из Окси банка, пришел запрос в УБКИ по поводу выдачи мне кредита, а почему я об этом не знаю!!??
Представляете мое удивление, сказывается я хочу получить в Окси банке кредит, ну это вообще...
Поддержка Sportbank, как обычно, ничего объяснить не могут, но пообещали разобраться и дать обратную связь, так что жду...
Востаннє редагувалось Valeriy237 в Чет 23 гру, 2021 00:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 01:43

Re: Sportbank

Valeriy237 написав:
  ingtrans написав:Чужие проблемы всегда решают быстрее :} Вашу проблему решили, насколько я понял, на второй рабочий день, фактически так же, как и мою. Просто Вы написали больше, чем все те, кто столкнулся с этой проблемой месяц назад, вместе взятые.


Рабочих 2-а, а календарных 4-е, тем более, что еще в субботу 18122021г. поддержка указала, что у них рабочий день и пообещали реакцию на мое обращение в тот же день, чего не последовало.
Для меня, крайне не вовремя, произошли эти манипуляции с кредитным рейтингом.
И кстати, моя история, походу еще не закончилась.

  Valeriy237 написав:P.S. И в подтверждение моего беспокойства, по поводу неконтролируемого мною счета в Окси банке - сегодня 22122021г., буквально час назад, из Окси банка, пришел запрос в УБКИ по поводу выдачи мне кредита, а почему я об этом не знаю!!??
Представляете мое удивление, сказывается я хочу получить в Окси банке кредит, ну это вообще...
Поддержка Sportbank, как обычно, ничего объяснить не могут, но пообещали разобраться и дать обратную связь, так что жду...
У них может быть и рабочий, но это вовсе не значит, что у УБКИ рабочий, а для исправления данных должны быть вовлечены обе стороны. Вообще вопрос решен оперативно банком и он не стоит стольких строк на этом форуме
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 06:30

Re: Sportbank

  Valeriy237 написав:из Окси банка, пришел запрос в УБКИ по поводу выдачи мне кредита, а почему я об этом не знаю!!??


Вы уверены, что пришла заявка, связанная с выдачей кредита? Не на мониторинг, не на изменение кредитного лимита (в 0)?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:03

  ingtrans написав:
  Valeriy237 написав:из Окси банка, пришел запрос в УБКИ по поводу выдачи мне кредита, а почему я об этом не знаю!!??


Вы уверены, что пришла заявка, связанная с выдачей кредита? Не на мониторинг, не на изменение кредитного лимита (в 0)?


Дословно, информация из УБКИ -

Статус Контроль
22.12.2021 17:27:22 поступил запрос информации о вас от ОКСІ БАНК с целью выдачи кредита.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:21

  Valeriy237 написав:
  ingtrans написав:
  Valeriy237 написав:из Окси банка, пришел запрос в УБКИ по поводу выдачи мне кредита, а почему я об этом не знаю!!??


Вы уверены, что пришла заявка, связанная с выдачей кредита? Не на мониторинг, не на изменение кредитного лимита (в 0)?


Дословно, информация из УБКИ -

Статус Контроль
22.12.2021 17:27:22 поступил запрос информации о вас от ОКСІ БАНК с целью выдачи кредита.

Я об этом и говорю. Из сообщения мало что видно. У меня, например, было точно такое же по А-Банк, когда я устанавливал лимит в 0.
ingtrans
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