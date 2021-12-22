Flamingo написав:

Valeriy237 написав:

Сегодня 22122021г. обновились данные в УБКИ, мой кредитный рейтинг был восстановлен и просрочка была убрана.

Это произошло после многочисленных обращений в поддержку банка и опубликовании информации на специализированных финансовых форумах.

И только после этого, моя проблема, созданная самим банком, наконец то заинтересовала сотрудников Sportbank и была реально решена, исправленные данные в УБКИ, были отправлены только вчера 21122021г., вечером. Сегодня 22122021г. обновились данные в УБКИ, мой кредитный рейтинг был восстановлен и просрочка была убрана.Это произошло после многочисленных обращений в поддержку банка и опубликовании информации на специализированных финансовых форумах.И только после этого, моя проблема, созданная самим банком, наконец то заинтересовала сотрудников Sportbank и была реально решена, исправленные данные в УБКИ, были отправлены только вчера 21122021г., вечером.

Valeriy237 написав: Остался еще один, нерешенный вопрос, из-за которого собственно и возникла эта проблема и не исключено, что может возникнуть снова, это наличие открытого счета в Окси банке, к которому у меня нет доступа.

Все таки, хотелось чтобы этот счет, в Окси банке был закрыт как можно быстрее, а не через 45 дней, как говорит поддержка.

Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде. Остался еще один, нерешенный вопрос, из-за которого собственно и возникла эта проблема и не исключено, что может возникнуть снова, это наличие открытого счета в Окси банке, к которому у меня нет доступа.Все таки, хотелось чтобы этот счет, в Окси банке был закрыт как можно быстрее, а не через 45 дней, как говорит поддержка.Кроме того, хотелось бы получить документ об отсутствии задолженности и закрытии счета в Окси банке, хотя бы в виде справки в электронном виде.

Думаю вы преувеличиваете. И вашим вопросом уже занимались. И не пиши вы все что писали на разных ресурсах - результат был аналогичным. Повторюсь в прошлом месяце с аналогичной проблемой столкнулись десятки форумчан - и у всех все успешно разрешилось. Всего то лишь немного терпения. Но вам захотелось поганять волну...А вот то что вам бы хотелось мало кого интересует. Согласно правил МПС при закрытии старого счета дается еще 45 дней на то чтобы могли провестись какие нибудь ваши платежи совершенные в другом конце мира в офлайне. Поэтому раньше 45 дней счета не закрываются по правилам МПС.И да документ о закрытии вы вправе требовать. Только официально. - справка в электронном виде это же ни о чем. Требуйте от окси банка. Напишите им официальное письмо на их юридический адрес, сошлитесь на требования закона Украины Об обращении граждан и они обязаны вам будут предоставить ответ в месячный срок. Не забудьте только его оформить в соответствии с требованием закона, ну и отправить свой запрос заказным письмом с уведомлением. И все у вас будет как по закону