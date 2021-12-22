|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:54
ingtrans написав: cohan написав:
ну а как им еще узнать какой лимит в ТАСе поставили?
А зачем ОКСИ узнавать, какой лимит в ТАС?
ну они ж там что-то переносят, зачитывают, засчитывают
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3206
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:00
cohan написав:
ну они ж там что-то переносят, зачитывают, засчитывают
Так главное было долг перенести, а лимиты у ТАС свои. Причем перенос-то был не сейчас, а месяц назад.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3328
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|