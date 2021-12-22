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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:54

  ingtrans написав:
  cohan написав:ну а как им еще узнать какой лимит в ТАСе поставили?

А зачем ОКСИ узнавать, какой лимит в ТАС?

ну они ж там что-то переносят, зачитывают, засчитывают
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:00

Re: Sportbank

  cohan написав:ну они ж там что-то переносят, зачитывают, засчитывают

Так главное было долг перенести, а лимиты у ТАС свои. Причем перенос-то был не сейчас, а месяц назад.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:57

  ingtrans написав:
  cohan написав:ну они ж там что-то переносят, зачитывают, засчитывают

Так главное было долг перенести, а лимиты у ТАС свои. Причем перенос-то был не сейчас, а месяц назад.


ну вот, через УБКИ и сверят, какой там долг изначально, и открыл ли ТАС к примеру вообще, мы ж не знаем какие горшки там, но раз не гладко - что-то в перетекании лимита есть, может - технически, а может - Тас не взял на лимит
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:11

  cohan написав:
  ingtrans написав:
  cohan написав:ну они ж там что-то переносят, зачитывают, засчитывают

Так главное было долг перенести, а лимиты у ТАС свои. Причем перенос-то был не сейчас, а месяц назад.


ну вот, через УБКИ и сверят, какой там долг изначально, и открыл ли ТАС к примеру вообще, мы ж не знаем какие горшки там, но раз не гладко - что-то в перетекании лимита есть, может - технически, а может - Тас не взял на лимит

Так там же бывает отдельный тип запроса, какой-то там мониторинг или контроль. Помнится monobank одно время таким страдал - каждый месяц запрос.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 14:40

  ingtrans написав:Так там же бывает отдельный тип запроса, какой-то там мониторинг или контроль. Помнится monobank одно время таким страдал - каждый месяц запрос.


возможною, мониторинг/контроль возвращают упрощенную инфу, например: возникновение просрочки, общее число/сумма

в любом случае видно что перетекание со скрипом прошло, продакта/ПМа видимо не хватает на все
cohan
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