Amethyst День снятия (обычный рабочий день) не учитывается снятая сумма. Например было 40 тыс сняли на карту 25. Посчитают % за 15 тыс. ЗЫ Проценты выплачивают раз в неделю -неужели тяжело с калькулятором за 5 мин пересчитать
ЗЫ2 Ставка 7% . Не забываем умножать на 0.805 (это минус налог)
VLADPn написав:Amethyst День снятия (обычный рабочий день) не учитывается снятая сумма. Например было 40 тыс сняли на карту 25. Посчитают % за 15 тыс. ЗЫ Проценты выплачивают раз в неделю -неужели тяжело с калькулятором за 5 мин пересчитать
ЗЫ2 Ставка 7% . Не забываем умножать на 0.805 (это минус налог)
ИМХО, такое будет при пролонгации, тут она автоматом происходит. А вот если вы разместите гроши в Пт, а потом в след. Пт все снимите без остатка, то %% будут начислены только за 6 дней, т.е. с Сб. по Чт. Но если вы продержите гроши еще +недельку, то насчитают проценты за 6+7=13 дней. Т.е. эт стандартно -- в дни размещения и сняти %% на сумму НЕ начисляются.