Amethyst День снятия (обычный рабочий день) не учитывается снятая сумма. Например было 40 тыс сняли на карту 25. Посчитают % за 15 тыс. ЗЫ Проценты выплачивают раз в неделю -неужели тяжело с калькулятором за 5 мин пересчитать
ЗЫ2 Ставка 7% . Не забываем умножать на 0.805 (это минус налог)
VLADPn написав:Amethyst День снятия (обычный рабочий день) не учитывается снятая сумма. Например было 40 тыс сняли на карту 25. Посчитают % за 15 тыс. ЗЫ Проценты выплачивают раз в неделю -неужели тяжело с калькулятором за 5 мин пересчитать
ЗЫ2 Ставка 7% . Не забываем умножать на 0.805 (это минус налог)
ИМХО, такое будет при пролонгации, тут она автоматом происходит. А вот если вы разместите гроши в Пт, а потом в след. Пт все снимите без остатка, то %% будут начислены только за 6 дней, т.е. с Сб. по Чт. Но если вы продержите гроши еще +недельку, то насчитают проценты за 6+7=13 дней. Т.е. эт стандартно -- в дни размещения и сняти %% на сумму НЕ начисляются.
Товарищ расплатился картой Спортбанка (своими средствами) в магазине "Цитрус", надеясь на 5% партнерского кешбэка. В магазине (кстати, одна из точек выдачи карт Спортбанка) настолько хитро настроен терминал, что операция отразилась, как покупка в левом магазине (слово "техника", но никакого намека на "Цитрус"), естественно, никакого кешбэка он не получил. Интересно, это обычная практика для "Цитруса" или так работает Спортбанк с партнерами?
VLADPn написав:нет. Начнется начисление % уже с пятницы
Хм. А закончится када: в день снятия, за день до снятия?
День захода и ухода считается как 1 день.Так всегда по депо кроме некоторых нюансов учета у некоторых по Р2Р на текущих картсчетах с вытекающими потом оборотами -999999999999999999 Ну и в отелях тоже ночами считают))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 30 гру, 2021 02:05, всього редагувалось 1 раз.