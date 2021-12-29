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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:00

  Flamingo написав:Имейте в виду что в ближайшую пятницу СЭП будет работать весьма специфически...

А если в обычную пятницу, не предпраздничную, заСЭПить на Рюкзак, то %% начнут капать в субботу?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:12

  novichok написав:
  Flamingo написав:Имейте в виду что в ближайшую пятницу СЭП будет работать весьма специфически...

А если в обычную пятницу, не предпраздничную, заСЭПить на Рюкзак, то %% начнут капать в субботу?

да
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:01

А есть ограничения по СЭПУ здесь? Поддержка говорит о лимите в 1499999 грн,
в рекламных тарифах говорится о 10т без комиссий.
https://sportbank.com.ua/perekazy-ta-platezhi

в официальных вообще не упоминается о сумме
https://sportbank.com.ua/taryfy-tas
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:20

  Amethyst написав:
  novichok написав:
  Flamingo написав:Имейте в виду что в ближайшую пятницу СЭП будет работать весьма специфически...

А если в обычную пятницу, не предпраздничную, заСЭПить на Рюкзак, то %% начнут капать в субботу?

да


нет. Начнется начисление % уже с пятницы
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:24

Re: Sportbank

  VLADPn написав:нет. Начнется начисление % уже с пятницы

Хм. А закончится када: в день снятия, за день до снятия?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:24

Amethyst
День снятия (обычный рабочий день) не учитывается снятая сумма. Например было 40 тыс сняли на карту 25. Посчитают % за 15 тыс.
ЗЫ Проценты выплачивают раз в неделю -неужели тяжело с калькулятором за 5 мин пересчитать

ЗЫ2 Ставка 7% . Не забываем умножать на 0.805 (это минус налог)
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:36

  VLADPn написав:Amethyst
День снятия (обычный рабочий день) не учитывается снятая сумма. Например было 40 тыс сняли на карту 25. Посчитают % за 15 тыс.
ЗЫ Проценты выплачивают раз в неделю -неужели тяжело с калькулятором за 5 мин пересчитать

ЗЫ2 Ставка 7% . Не забываем умножать на 0.805 (это минус налог)

ИМХО, такое будет при пролонгации, тут она автоматом происходит.
А вот если вы разместите гроши в Пт, а потом в след. Пт все снимите без остатка, то %% будут начислены только за 6 дней, т.е. с Сб. по Чт. Но если вы продержите гроши еще +недельку, то насчитают проценты за 6+7=13 дней. Т.е. эт стандартно -- в дни размещения и сняти %% на сумму НЕ начисляются.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:11

  novichok написав:А есть ограничения по СЭПУ здесь? Поддержка говорит о лимите в 1499999 грн,
в рекламных тарифах говорится о 10т без комиссий.
https://sportbank.com.ua/perekazy-ta-platezhi

в официальных вообще не упоминается о сумме
https://sportbank.com.ua/taryfy-tas

повторюсь, может официальный представитель ответит...
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 01:55

Товарищ расплатился картой Спортбанка (своими средствами) в магазине "Цитрус", надеясь на 5% партнерского кешбэка.
В магазине (кстати, одна из точек выдачи карт Спортбанка) настолько хитро настроен терминал, что операция отразилась, как покупка в левом магазине (слово "техника", но никакого намека на "Цитрус"), естественно, никакого кешбэка он не получил.
Интересно, это обычная практика для "Цитруса" или так работает Спортбанк с партнерами?

Очень несолидно выглядело...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 02:03

  Amethyst написав:
  VLADPn написав:нет. Начнется начисление % уже с пятницы

Хм. А закончится када: в день снятия, за день до снятия?

День захода и ухода считается как 1 день.Так всегда по депо кроме некоторых нюансов учета у некоторых по Р2Р на текущих картсчетах с вытекающими потом оборотами -999999999999999999 :wink:
Ну и в отелях тоже ночами считают))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 30 гру, 2021 02:05, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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