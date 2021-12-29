Искатель написав:Товарищ расплатился картой Спортбанка (своими средствами) в магазине "Цитрус", надеясь на 5% партнерского кешбэка.
В магазине (кстати, одна из точек выдачи карт Спортбанка) настолько хитро настроен терминал, что операция отразилась, как покупка в левом магазине (слово "техника", но никакого намека на "Цитрус"), естественно, никакого кешбэка он не получил.
Интересно, это обычная практика для "Цитруса" или так работает Спортбанк с партнерами?
Очень несолидно выглядело...
Так шаманит не только Цитрус. Те же Мойо с Эпицентром не успевают передавать обновленные списки терминалов, из-за чего свинам приходится выбивать кровные через фотку чека в техподдержку банка, где видно, что покупка сделана в Цитрусе.