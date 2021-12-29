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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 02:04

Re: Sportbank

Искатель написав:Товарищ расплатился картой Спортбанка (своими средствами) в магазине "Цитрус", надеясь на 5% партнерского кешбэка.
В магазине (кстати, одна из точек выдачи карт Спортбанка) настолько хитро настроен терминал, что операция отразилась, как покупка в левом магазине (слово "техника", но никакого намека на "Цитрус"), естественно, никакого кешбэка он не получил.
Интересно, это обычная практика для "Цитруса" или так работает Спортбанк с партнерами?

Очень несолидно выглядело...
Так шаманит не только Цитрус. Те же Мойо с Эпицентром не успевают передавать обновленные списки терминалов, из-за чего свинам приходится выбивать кровные через фотку чека в техподдержку банка, где видно, что покупка сделана в Цитрусе.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 02:06

Re: Sportbank

  Mathias написав:через фотку чека в техподдержку банка
Верно,ток так
Мизантрóп
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Повідомлень: 6417
З нами з: 03.12.14
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  #<1 ... 154155156157
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