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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 02:04

Re: Sportbank

Искатель написав:Товарищ расплатился картой Спортбанка (своими средствами) в магазине "Цитрус", надеясь на 5% партнерского кешбэка.
В магазине (кстати, одна из точек выдачи карт Спортбанка) настолько хитро настроен терминал, что операция отразилась, как покупка в левом магазине (слово "техника", но никакого намека на "Цитрус"), естественно, никакого кешбэка он не получил.
Интересно, это обычная практика для "Цитруса" или так работает Спортбанк с партнерами?

Очень несолидно выглядело...
Так шаманит не только Цитрус. Те же Мойо с Эпицентром не успевают передавать обновленные списки терминалов, из-за чего свинам приходится выбивать кровные через фотку чека в техподдержку банка, где видно, что покупка сделана в Цитрусе.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 02:06

Re: Sportbank

  Mathias написав:через фотку чека в техподдержку банка
Верно,ток так
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:30

  Мизантрóп написав:
  Amethyst написав:
  VLADPn написав:нет. Начнется начисление % уже с пятницы

Хм. А закончится када: в день снятия, за день до снятия?

День захода и ухода считается как 1 день.Так всегда по депо кроме некоторых нюансов учета у некоторых по Р2Р на текущих картсчетах с вытекающими потом оборотами -999999999999999999 :wink:
Ну и в отелях тоже ночами считают))


иногда двойные -99999999999999999999 пумб вещает для надежности )))
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:26

sportbank, заметил ухудшение сервиса.
Сегодня семья отправила платежи по номеру счёта (СЭП) для гашения кредитной задолженности в спорт-тас.
Вот уже под конец дня, не получив сообщений о зачислении, уже хотели "подавать в розыск" эти платежи.
А оказалось, что платежи достаточно оперативно зачислились, но не пришли пуш-сообщения об этом. А раньше приходили.
А постоянно заходить в банкинг для проверки "зашли ли уже платежи" - как-то не комильфо
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 06:09

Уменьшили максимальный размер кешбека в месяц до 500 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 10:52

Какие кешбеки в этом мес, напишите пжл

За "приведи друга" есть в этом банке? Хочу обзавестись. Могу перейти по ссылке, и вам и мне хорошо
super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 10:57

  super_mohito написав:Какие кешбеки в этом мес, напишите пжл

За "приведи друга" есть в этом банке? Хочу обзавестись. Могу перейти по ссылке, и вам и мне хорошо

Установите приложение и получите 55 грн после активации карты
https://sportbank.com.ua/r/?ref=AgtaSF1F
Вкладчик1234
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З нами з: 18.04.15
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