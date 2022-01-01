Искатель написав:Товарищ расплатился картой Спортбанка (своими средствами) в магазине "Цитрус", надеясь на 5% партнерского кешбэка. В магазине (кстати, одна из точек выдачи карт Спортбанка) настолько хитро настроен терминал, что операция отразилась, как покупка в левом магазине (слово "техника", но никакого намека на "Цитрус"), естественно, никакого кешбэка он не получил. Интересно, это обычная практика для "Цитруса" или так работает Спортбанк с партнерами?
Очень несолидно выглядело...
Так шаманит не только Цитрус. Те же Мойо с Эпицентром не успевают передавать обновленные списки терминалов, из-за чего свинам приходится выбивать кровные через фотку чека в техподдержку банка, где видно, что покупка сделана в Цитрусе.
VLADPn написав:нет. Начнется начисление % уже с пятницы
Хм. А закончится када: в день снятия, за день до снятия?
День захода и ухода считается как 1 день.Так всегда по депо кроме некоторых нюансов учета у некоторых по Р2Р на текущих картсчетах с вытекающими потом оборотами -999999999999999999 Ну и в отелях тоже ночами считают))
иногда двойные -99999999999999999999 пумб вещает для надежности )))
sportbank, заметил ухудшение сервиса. Сегодня семья отправила платежи по номеру счёта (СЭП) для гашения кредитной задолженности в спорт-тас. Вот уже под конец дня, не получив сообщений о зачислении, уже хотели "подавать в розыск" эти платежи. А оказалось, что платежи достаточно оперативно зачислились, но не пришли пуш-сообщения об этом. А раньше приходили. А постоянно заходить в банкинг для проверки "зашли ли уже платежи" - как-то не комильфо