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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 20:00

sportbank скажите пожалуйста - Спортлайф в Черновцах учувствует в вашей теме про "потрать 30к - получи абон на месяц"?
И второй вопрос - а как получить третий вид абонемента - премиум (первые два за 20 и за 30к оборота), тот, в который входит "Бані і SPA"?
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big539
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 20:00

  novichok написав:Представитель читает ветку или только последний пост?

Шобы офпред чото увидел нуна ласково к нему обратиться и ПОЛНОСТЬЮ, но коротко и ясно описать проблему без всяких перекрестных ссыль. Ну как Грох учил на мордокниге :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 20:10

  Amethyst написав:
  novichok написав:Представитель читает ветку или только последний пост?

Шобы офпред чото увидел нуна ласково к нему обратиться и ПОЛНОСТЬЮ, но коротко и ясно описать проблему без всяких перекрестных ссыль. Ну как Грох учил на мордокниге :)

А у ПП відправити ПІБ, телефон, прописку та ПЛР тест або сертифікат про повну вакцинацію.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 21:43

Re: Sportbank

Спорт собирается еПидтримку выпускать? Я б у них сделал :)
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 01:20

  посетитель написав:Спорт собирается еПидтримку выпускать? Я б у них сделал :)

Після 18-ї бустерної дози можна буде і тут отримати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 16:05

  big539 написав:sportbank скажите пожалуйста - Спортлайф в Черновцах учувствует в вашей теме про "потрать 30к - получи абон на месяц"?

нашёл ответ в приложении. Черновцы есть в списке, якобы учавствуют.
А второй вопрос так и остался в силе. На него ответа там нету.
Как получить "Премиум" за оборот по карте?
big539
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Пятничный процент от рюкзака будет завтра?
novichok
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