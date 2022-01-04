И второй вопрос - а как получить третий вид абонемента - премиум (первые два за 20 и за 30к оборота), тот, в который входит "Бані і SPA"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 20:00
Додано: Вів 04 січ, 2022 20:00
Додано: Вів 04 січ, 2022 20:10
А у ПП відправити ПІБ, телефон, прописку та ПЛР тест або сертифікат про повну вакцинацію.
Додано: Вів 04 січ, 2022 21:43
Re: Sportbank
Спорт собирается еПидтримку выпускать? Я б у них сделал
Додано: Сер 05 січ, 2022 01:20
Додано: Сер 05 січ, 2022 16:05
нашёл ответ в приложении. Черновцы есть в списке, якобы учавствуют.
А второй вопрос так и остался в силе. На него ответа там нету.
Как получить "Премиум" за оборот по карте?
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