Додано: Чет 06 січ, 2022 19:08

Valeriy237 написав: Информация для тех, кто перешел из Окси банка в ТАС банк, с рабочей задолженностью по кредитному лимиту.



Обратите внимание на начисленные проценты за использование кредитного лимитом в ТАС банке.

Проценты, на всю задолженность, были начислены по максимальной ставке 0,22% в день (ставка для не торговых операций), так вся задолженность была оформлена ТАС банком, как перевод средств, как одна не торговая операция.

Если у вас были торговые операции в Окси банке, которые идут по ставке 0,16% в день, то в ТАС банке, эта информация уже не учитывается и соответственно насчитываются повышенные проценты.

Вопрос принят поддержкой Sportbank к рассмотрению.



P.S. Получил оперативный ответ от поддержки Sportbank -

Оказывается в публичной оферте Sportbank ТАС в Додатке 5 в п. 7.1.3.2. указано, что действительно операция рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ ОКСІ БАНК в межах проекту ««Sportbank» идет по 0,22% в день - на строкову заборгованість за кредитом.



Резюме - то есть юридически Sportbank банк прав, но учитывая что неоднократно указывалось, что переход из Окси банка в ТАС бвнк, будет для клиентов на тех же условиях, что и у Окси банка, только лучше будет, оказывается что это не совсем так.

Как говорится не верь на слово, а внимательно изучай юридические документы, но данная Публичная оферта представляет собой документ, состоявший, на минуточку из 171 страницы...



Просьба, к представителю Sportbank, дать комментарий по данной ситуации. Информация для тех, кто перешел из Окси банка в ТАС банк, с рабочей задолженностью по кредитному лимиту.Проценты, на всю задолженность, были начислены по максимальной ставке 0,22% в день (ставка для не торговых операций), так вся задолженность была оформлена ТАС банком, как перевод средств, как одна не торговая операция.Вопрос принят поддержкой Sportbank к рассмотрению.P.S. Получил оперативный ответ от поддержки Sportbank -ОказываетсяРезюме - то есть юридически Sportbank банк прав, но учитывая что неоднократно указывалось, что переход из Окси банка в ТАС бвнк, будет для клиентов на тех же условиях, что и у Окси банка, только лучше будет, оказывается что это не совсем так.Как говорится не верь на слово, а внимательно изучай юридические документы, но данная Публичная оферта представляет собой документ, состоявший, на минуточку из 171 страницы...Просьба, к представителю Sportbank, дать комментарий по данной ситуации.

- я, до начала миграции, консультировался, не однократно у разных специалистов поддержки Sportbank, по ньюансам перехода из Окси в ТАС банк.В том числе, задавал и вопрос как будет переносится задолженность, и как при этом будут учитываться торговые и не торговые операции, на что был получке ответ - отдельно будут учитываться торговые операции по 0,16% в день и отдельно не торговые по 0,22% в день.А что в итоге - всунули пункт в оферту и перенесли всю кредитную задолженность по 0,22%, и судя по всему, сами сотрудники клиентской поддержки, как тогда, так и сейчас, не знают про такой фокус в оферте.После того, как я не смог получить ответ по начисленным процентам, у нескольких сотрудников клиентской поддержки, я решил общаться только с одной сотрудницой, кстати спасибо ей за реальную помощь, и так сказать через некоторое время, и после разных версий, удалось выяснить, про соответствующий пункт в оферте.И как это все называется и что на это скажет, допустим НБУ!?...