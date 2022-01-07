Есть одна учётка из семьи, переходила в ТАС с грейс-долгом. Тоже попала в инцидент с "просрочкой". Но с тех пор, вроде как из УБКИ это убрали, и задолженность в грейсе (уже перенесённая в ТАС) каждый месяц револьверится (сколько потрачено в этом месяце - столько возвращается в следующем). Дополнительных списаний не замечено - кроме как какие-то копейки "за овердрафт"
Вкладчик1234 написав:Если я правильно понял - дополнительно поджарили тех, кто был вне грейса?
По сути, да ...
Понял, но всё равно нужны пояснения офпреда.
Уже как-то подкумаривает это "стартаперство". Это банк, или школьный кружок "очумелые ручки"? Может надо как-то посерьёзней относиться к работе, sportbank?
Лично у меня Sportbank, с этим переходом из Окси в ТАС, уже столько "крови выпил"... То одно, то другое, то третье... Сотрудники поддержки, вроде бы и хотят помочь, но не могут, часто дают противоречивую информацию, сроков решения проблем, возникших не по вине клиента нет, т. д. и т.п. В общем, организация клиентской поддержки, существенно хромает, единственное. что сотрудники постоянно вежливые, несмотря ни на что, это конечно плюс, но на общем фоне, это неочем. Кроме постоянных извинений, за созданные клиенту проблемы, больше ничего...
Valeriy237 написав:Информация для тех, кто перешел из Окси банка в ТАС банк, с рабочей задолженностью по кредитному лимиту.
Обратите внимание на начисленные проценты за использование кредитного лимитом в ТАС банке. Проценты, на всю задолженность, были начислены по максимальной ставке 0,22% в день (ставка для не торговых операций), так вся задолженность была оформлена ТАС банком, как перевод средств, как одна не торговая операция. Если у вас были торговые операции в Окси банке, которые идут по ставке 0,16% в день, то в ТАС банке, эта информация уже не учитывается и соответственно насчитываются повышенные проценты. Вопрос принят поддержкой Sportbank к рассмотрению.
P.S. Получил оперативный ответ от поддержки Sportbank - Оказывается в публичной оферте Sportbank ТАС в Додатке 5 в п. 7.1.3.2. указано, что действительно операция рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ ОКСІ БАНК в межах проекту ««Sportbank» идет по 0,22% в день - на строкову заборгованість за кредитом.
Резюме - то есть юридически Sportbank банк прав, но учитывая что неоднократно указывалось, что переход из Окси банка в ТАС бвнк, будет для клиентов на тех же условиях, что и у Окси банка, только лучше будет, оказывается что это не совсем так. Как говорится не верь на слово, а внимательно изучай юридические документы, но данная Публичная оферта представляет собой документ, состоявший, на минуточку из 171 страницы...
Просьба, к представителю Sportbank, дать комментарий по данной ситуации.
Я так понял, официальный представитель Sportbank, решил проигнорировать эту ситуацию, типа промолчу не буду комментировать, само забудется.
Не забудется - я, до начала миграции, консультировался, не однократно у разных специалистов поддержки Sportbank, по ньюансам перехода из Окси в ТАС банк. В том числе, задавал и вопрос как будет переносится задолженность, и как при этом будут учитываться торговые и не торговые операции, на что был получке ответ - отдельно будут учитываться торговые операции по 0,16% в день и отдельно не торговые по 0,22% в день. А что в итоге - всунули пункт в оферту и перенесли всю кредитную задолженность по 0,22%, и судя по всему, сами сотрудники клиентской поддержки, как тогда, так и сейчас, не знают про такой фокус в оферте. После того, как я не смог получить ответ по начисленным процентам, у нескольких сотрудников клиентской поддержки, я решил общаться только с одной сотрудницой, кстати спасибо ей за реальную помощь, и так сказать через некоторое время, и после разных версий, удалось выяснить, про соответствующий пункт в оферте.
И как это все называется и что на это скажет, допустим НБУ!?...