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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:16

  Valeriy237 написав:
  Valeriy237 написав:Информация для тех, кто перешел из Окси банка в ТАС банк, с рабочей задолженностью по кредитному лимиту.

Обратите внимание на начисленные проценты за использование кредитного лимитом в ТАС банке.
Проценты, на всю задолженность, были начислены по максимальной ставке 0,22% в день (ставка для не торговых операций), так вся задолженность была оформлена ТАС банком, как перевод средств, как одна не торговая операция.
Если у вас были торговые операции в Окси банке, которые идут по ставке 0,16% в день, то в ТАС банке, эта информация уже не учитывается и соответственно насчитываются повышенные проценты.
Вопрос принят поддержкой Sportbank к рассмотрению.

P.S. Получил оперативный ответ от поддержки Sportbank -
Оказывается в публичной оферте Sportbank ТАС в Додатке 5 в п. 7.1.3.2. указано, что действительно операция рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ ОКСІ БАНК в межах проекту ««Sportbank» идет по 0,22% в день - на строкову заборгованість за кредитом.

Резюме - то есть юридически Sportbank банк прав, но учитывая что неоднократно указывалось, что переход из Окси банка в ТАС бвнк, будет для клиентов на тех же условиях, что и у Окси банка, только лучше будет, оказывается что это не совсем так.
Как говорится не верь на слово, а внимательно изучай юридические документы, но данная Публичная оферта представляет собой документ, состоявший, на минуточку из 171 страницы...

Просьба, к представителю Sportbank, дать комментарий по данной ситуации.


Я так понял, официальный представитель Sportbank, решил проигнорировать эту ситуацию, типа промолчу не буду комментировать, само забудется.

Не забудется - я, до начала миграции, консультировался, не однократно у разных специалистов поддержки Sportbank, по ньюансам перехода из Окси в ТАС банк.
В том числе, задавал и вопрос как будет переносится задолженность, и как при этом будут учитываться торговые и не торговые операции, на что был получке ответ - отдельно будут учитываться торговые операции по 0,16% в день и отдельно не торговые по 0,22% в день.
А что в итоге - всунули пункт в оферту и перенесли всю кредитную задолженность по 0,22%, и судя по всему, сами сотрудники клиентской поддержки, как тогда, так и сейчас, не знают про такой фокус в оферте.
После того, как я не смог получить ответ по начисленным процентам, у нескольких сотрудников клиентской поддержки, я решил общаться только с одной сотрудницой, кстати спасибо ей за реальную помощь, и так сказать через некоторое время, и после разных версий, удалось выяснить, про соответствующий пункт в оферте.

И как это все называется и что на это скажет, допустим НБУ!?...


Добрый день! Написали вам в личные сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:30

  big539 написав:
  big539 написав:sportbank скажите пожалуйста - Спортлайф в Черновцах учувствует в вашей теме про "потрать 30к - получи абон на месяц"?

нашёл ответ в приложении. Черновцы есть в списке, якобы учавствуют.
А второй вопрос так и остался в силе. На него ответа там нету.
Как получить "Премиум" за оборот по карте?


Здравствуйте.
У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн.
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 35
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:24

  sportbank написав:
  big539 написав:
  big539 написав:sportbank скажите пожалуйста - Спортлайф в Черновцах учувствует в вашей теме про "потрать 30к - получи абон на месяц"?

нашёл ответ в приложении. Черновцы есть в списке, якобы учавствуют.
А второй вопрос так и остался в силе. На него ответа там нету.
Как получить "Премиум" за оборот по карте?


Здравствуйте.
У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн.

Здравствуйте.
У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн. А на премиум акции у банка нет. И поэтому возник резонный вопрос: а как получить премиум, если есть оборот по карте? Какие варианты? Ну например: доплатить. Или там: 40к оборот и мы поможем вам премиум оформить. И так далее.
Вам конечно огромное спасибо за чёткий и правильный ответ, но не на мой вопрос.
big539
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  #<1 ... 159160161162
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