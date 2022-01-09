Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 159160161162 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 4 5 3 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 33% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 67% 2 Всього голосів : 3 Додано: Пон 10 січ, 2022 11:16 Valeriy237 написав: Valeriy237 написав: Информация для тех, кто перешел из Окси банка в ТАС банк, с рабочей задолженностью по кредитному лимиту.



Обратите внимание на начисленные проценты за использование кредитного лимитом в ТАС банке.

Проценты, на всю задолженность, были начислены по максимальной ставке 0,22% в день (ставка для не торговых операций), так вся задолженность была оформлена ТАС банком, как перевод средств, как одна не торговая операция.

Если у вас были торговые операции в Окси банке, которые идут по ставке 0,16% в день, то в ТАС банке, эта информация уже не учитывается и соответственно насчитываются повышенные проценты.

Вопрос принят поддержкой Sportbank к рассмотрению.



P.S. Получил оперативный ответ от поддержки Sportbank -

Оказывается в публичной оферте Sportbank ТАС в Додатке 5 в п. 7.1.3.2. указано, что действительно операция рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ ОКСІ БАНК в межах проекту ««Sportbank» идет по 0,22% в день - на строкову заборгованість за кредитом.



Резюме - то есть юридически Sportbank банк прав, но учитывая что неоднократно указывалось, что переход из Окси банка в ТАС бвнк, будет для клиентов на тех же условиях, что и у Окси банка, только лучше будет, оказывается что это не совсем так.

Как говорится не верь на слово, а внимательно изучай юридические документы, но данная Публичная оферта представляет собой документ, состоявший, на минуточку из 171 страницы...



Просьба, к представителю Sportbank, дать комментарий по данной ситуации. Информация для тех, кто перешел из Окси банка в ТАС банк, с рабочей задолженностью по кредитному лимиту.Проценты, на всю задолженность, были начислены по максимальной ставке 0,22% в день (ставка для не торговых операций), так вся задолженность была оформлена ТАС банком, как перевод средств, как одна не торговая операция.Вопрос принят поддержкой Sportbank к рассмотрению.P.S. Получил оперативный ответ от поддержки Sportbank -ОказываетсяРезюме - то есть юридически Sportbank банк прав, но учитывая что неоднократно указывалось, что переход из Окси банка в ТАС бвнк, будет для клиентов на тех же условиях, что и у Окси банка, только лучше будет, оказывается что это не совсем так.Как говорится не верь на слово, а внимательно изучай юридические документы, но данная Публичная оферта представляет собой документ, состоявший, на минуточку из 171 страницы...Просьба, к представителю Sportbank, дать комментарий по данной ситуации.



Я так понял, официальный представитель Sportbank, решил проигнорировать эту ситуацию, типа промолчу не буду комментировать, само забудется.



Не забудется - я, до начала миграции, консультировался, не однократно у разных специалистов поддержки Sportbank, по ньюансам перехода из Окси в ТАС банк.

В том числе, задавал и вопрос как будет переносится задолженность, и как при этом будут учитываться торговые и не торговые операции, на что был получке ответ - отдельно будут учитываться торговые операции по 0,16% в день и отдельно не торговые по 0,22% в день.

А что в итоге - всунули пункт в оферту и перенесли всю кредитную задолженность по 0,22%, и судя по всему, сами сотрудники клиентской поддержки, как тогда, так и сейчас, не знают про такой фокус в оферте.

После того, как я не смог получить ответ по начисленным процентам, у нескольких сотрудников клиентской поддержки, я решил общаться только с одной сотрудницой, кстати спасибо ей за реальную помощь, и так сказать через некоторое время, и после разных версий, удалось выяснить, про соответствующий пункт в оферте.



И как это все называется и что на это скажет, допустим НБУ!?... - я, до начала миграции, консультировался, не однократно у разных специалистов поддержки Sportbank, по ньюансам перехода из Окси в ТАС банк.В том числе, задавал и вопрос как будет переносится задолженность, и как при этом будут учитываться торговые и не торговые операции, на что был получке ответ - отдельно будут учитываться торговые операции по 0,16% в день и отдельно не торговые по 0,22% в день.А что в итоге - всунули пункт в оферту и перенесли всю кредитную задолженность по 0,22%, и судя по всему, сами сотрудники клиентской поддержки, как тогда, так и сейчас, не знают про такой фокус в оферте.После того, как я не смог получить ответ по начисленным процентам, у нескольких сотрудников клиентской поддержки, я решил общаться только с одной сотрудницой, кстати спасибо ей за реальную помощь, и так сказать через некоторое время, и после разных версий, удалось выяснить, про соответствующий пункт в оферте.И как это все называется и что на это скажет, допустим НБУ!?...



Добрый день! Написали вам в личные сообщения. Добрый день! Написали вам в личные сообщения. sportbank

Представник банку Повідомлень: 37 З нами з: 05.10.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 11:30 big539 написав: big539 написав: sportbank скажите пожалуйста - Спортлайф в Черновцах учувствует в вашей теме про "потрать 30к - получи абон на месяц"?

скажите пожалуйста - Спортлайф в Черновцах учувствует в вашей теме про "потрать 30к - получи абон на месяц"?

нашёл ответ в приложении. Черновцы есть в списке, якобы учавствуют.

А второй вопрос так и остался в силе. На него ответа там нету.

Как получить "Премиум" за оборот по карте? нашёл ответ в приложении. Черновцы есть в списке, якобы учавствуют.А второй вопрос так и остался в силе. На него ответа там нету.Как получить "Премиум" за оборот по карте?



Здравствуйте.

У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн. Здравствуйте.У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн. sportbank

Представник банку Повідомлень: 37 З нами з: 05.10.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 12:24 sportbank написав: big539 написав: big539 написав: sportbank скажите пожалуйста - Спортлайф в Черновцах учувствует в вашей теме про "потрать 30к - получи абон на месяц"?

скажите пожалуйста - Спортлайф в Черновцах учувствует в вашей теме про "потрать 30к - получи абон на месяц"?

нашёл ответ в приложении. Черновцы есть в списке, якобы учавствуют.

А второй вопрос так и остался в силе. На него ответа там нету.

Как получить "Премиум" за оборот по карте? нашёл ответ в приложении. Черновцы есть в списке, якобы учавствуют.А второй вопрос так и остался в силе. На него ответа там нету.Как получить "Премиум" за оборот по карте?



Здравствуйте.

У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн. Здравствуйте.У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн.

Здравствуйте.

У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн. А на премиум акции у банка нет. И поэтому возник резонный вопрос: а как получить премиум, если есть оборот по карте? Какие варианты? Ну например: доплатить. Или там: 40к оборот и мы поможем вам премиум оформить. И так далее.

Вам конечно огромное спасибо за чёткий и правильный ответ, но не на мой вопрос. Здравствуйте.У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн. А на премиум акции у банка нет. И поэтому возник резонный вопрос: а как получить премиум, если есть оборот по карте? Какие варианты? Ну например: доплатить. Или там: 40к оборот и мы поможем вам премиум оформить. И так далее.Вам конечно огромное спасибо за чёткий и правильный ответ, но не на мой вопрос. big539

Повідомлень: 8072 З нами з: 05.12.08 Подякував: 1619 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 14:25 big539



На данный момент нет возможности получить Премиум абонемент. В акцию попадают только абонементы которые указали ранее, Спортзал и Спортзал + бассейн. sportbank

Представник банку Повідомлень: 37 З нами з: 05.10.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 15:12 sportbank сенк. Буду рад если придумаете вариант как воспользоваться вашим предложением по абонементам с возможностью ПОВЫСИТЬ как то уровень абонемента. Для меня критично наличие тех услуг что есть в премиуме, но нету в двух имеющихся абонах

Очень хочу мёд, да ещё и ложкой. Большой. сенк. Буду рад если придумаете вариант как воспользоваться вашим предложением по абонементам с возможностью ПОВЫСИТЬ как то уровень абонемента. Для меня критично наличие тех услуг что есть в премиуме, но нету в двух имеющихся абонахОчень хочу мёд, да ещё и ложкой. Большой. big539

Повідомлень: 8072 З нами з: 05.12.08 Подякував: 1619 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 15:26 novichok написав: novichok написав: Итого!

Р2р 10х2999

СЭП (с рюкзака на карту а с карты потом в другие банки) безлимит

Верно? Итого!Р2р 10х2999СЭП (с рюкзака на карту а с карты потом в другие банки) безлимитВерно?

Представитель, так что там с лимитами? Представитель, так что там с лимитами?



Здравствуйте!

Приносим извинения за длительный ответ.

На данный момент тариф на СЭП перевод со sportbank (с эмитентом ТАСКОМБАНК) без комиссии в счёт личных средств.

https://sportbank.com.ua/tarify

Что касается лимита 1499999 грн, это верная информация, сумма месячного лимита, менять нельзя.



Суточные P2P переводы через мобильное приложение (лимит эквайера) 29999 грн на одного получателя ( одну карту).

Если на несколько карт, лимит будет 59999.



P2P переводы вне приложения можно менять на более высокие суммы, по вашему желанию, для этого необходимо обратиться в нашу службу поддержки.



Также, хотим обратить ваше внимание что на "Рюкзак" комиссии нет.



Поскольку 07.01.22 это выходной день, % должен быть начислен сегодня.

(Согласно Публичным правилам п.3.3 Нараховані на Суму Вкладу проценти сплачуються в порядку визначеному в цій Угоді. Якщо дата виплати процентів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до чинного законодавства України, то виплата процентів здійснюється в наступний робочий день, крім виплати процентів, що здійснюється в день закінчення строку Вкладу (в т.ч. після пролонгації або у випадку Дострокової вимоги Вкладу) навіть у випадку, якщо така виплата припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день Банку) Здравствуйте!Приносим извинения за длительный ответ.На данный момент тариф на СЭП перевод со sportbank (с эмитентом ТАСКОМБАНК) без комиссии в счёт личных средств.Что касается лимита 1499999 грн, это верная информация, сумма месячного лимита, менять нельзя.Суточные P2P переводы через мобильное приложение (лимит эквайера) 29999 грн на одного получателя ( одну карту).Если на несколько карт, лимит будет 59999.P2P переводы вне приложения можно менять на более высокие суммы, по вашему желанию, для этого необходимо обратиться в нашу службу поддержки.Также, хотим обратить ваше внимание что на "Рюкзак" комиссии нет.Поскольку 07.01.22 это выходной день, % должен быть начислен сегодня.(Согласно Публичным правилам п.3.3 Нараховані на Суму Вкладу проценти сплачуються в порядку визначеному в цій Угоді. Якщо дата виплати процентів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до чинного законодавства України, то виплата процентів здійснюється в наступний робочий день, крім виплати процентів, що здійснюється в день закінчення строку Вкладу (в т.ч. після пролонгації або у випадку Дострокової вимоги Вкладу) навіть у випадку, якщо така виплата припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день Банку) sportbank

Представник банку Повідомлень: 37 З нами з: 05.10.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 159160161162 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням kostya77, S i m,

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Julio SILVER_UA і 3 гостейМодератори: Ірина_