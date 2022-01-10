Valeriy237 написав:Информация для тех, кто перешел из Окси банка в ТАС банк, с рабочей задолженностью по кредитному лимиту.
Обратите внимание на начисленные проценты за использование кредитного лимитом в ТАС банке. Проценты, на всю задолженность, были начислены по максимальной ставке 0,22% в день (ставка для не торговых операций), так вся задолженность была оформлена ТАС банком, как перевод средств, как одна не торговая операция. Если у вас были торговые операции в Окси банке, которые идут по ставке 0,16% в день, то в ТАС банке, эта информация уже не учитывается и соответственно насчитываются повышенные проценты. Вопрос принят поддержкой Sportbank к рассмотрению.
P.S. Получил оперативный ответ от поддержки Sportbank - Оказывается в публичной оферте Sportbank ТАС в Додатке 5 в п. 7.1.3.2. указано, что действительно операция рефінансування кредитної заборгованості, що виникла в АТ ОКСІ БАНК в межах проекту ««Sportbank» идет по 0,22% в день - на строкову заборгованість за кредитом.
Резюме - то есть юридически Sportbank банк прав, но учитывая что неоднократно указывалось, что переход из Окси банка в ТАС бвнк, будет для клиентов на тех же условиях, что и у Окси банка, только лучше будет, оказывается что это не совсем так. Как говорится не верь на слово, а внимательно изучай юридические документы, но данная Публичная оферта представляет собой документ, состоявший, на минуточку из 171 страницы...
Просьба, к представителю Sportbank, дать комментарий по данной ситуации.
Я так понял, официальный представитель Sportbank, решил проигнорировать эту ситуацию, типа промолчу не буду комментировать, само забудется.
Не забудется - я, до начала миграции, консультировался, не однократно у разных специалистов поддержки Sportbank, по ньюансам перехода из Окси в ТАС банк. В том числе, задавал и вопрос как будет переносится задолженность, и как при этом будут учитываться торговые и не торговые операции, на что был получке ответ - отдельно будут учитываться торговые операции по 0,16% в день и отдельно не торговые по 0,22% в день. А что в итоге - всунули пункт в оферту и перенесли всю кредитную задолженность по 0,22%, и судя по всему, сами сотрудники клиентской поддержки, как тогда, так и сейчас, не знают про такой фокус в оферте. После того, как я не смог получить ответ по начисленным процентам, у нескольких сотрудников клиентской поддержки, я решил общаться только с одной сотрудницой, кстати спасибо ей за реальную помощь, и так сказать через некоторое время, и после разных версий, удалось выяснить, про соответствующий пункт в оферте.
И как это все называется и что на это скажет, допустим НБУ!?...
big539 написав:sportbank скажите пожалуйста - Спортлайф в Черновцах учувствует в вашей теме про "потрать 30к - получи абон на месяц"?
нашёл ответ в приложении. Черновцы есть в списке, якобы учавствуют. А второй вопрос так и остался в силе. На него ответа там нету. Как получить "Премиум" за оборот по карте?
Здравствуйте. У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн.
Здравствуйте. У sportbank на данный момент действует акция на такие абонементы как: Абонемент Classic, Абонемент Classic+Бассейн. А на премиум акции у банка нет. И поэтому возник резонный вопрос: а как получить премиум, если есть оборот по карте? Какие варианты? Ну например: доплатить. Или там: 40к оборот и мы поможем вам премиум оформить. И так далее. Вам конечно огромное спасибо за чёткий и правильный ответ, но не на мой вопрос.
sportbank сенк. Буду рад если придумаете вариант как воспользоваться вашим предложением по абонементам с возможностью ПОВЫСИТЬ как то уровень абонемента. Для меня критично наличие тех услуг что есть в премиуме, но нету в двух имеющихся абонах Очень хочу мёд, да ещё и ложкой. Большой.
novichok написав:Итого! Р2р 10х2999 СЭП (с рюкзака на карту а с карты потом в другие банки) безлимит Верно?
Представитель, так что там с лимитами?
Здравствуйте! Приносим извинения за длительный ответ. На данный момент тариф на СЭП перевод со sportbank (с эмитентом ТАСКОМБАНК) без комиссии в счёт личных средств. https://sportbank.com.ua/tarify Что касается лимита 1499999 грн, это верная информация, сумма месячного лимита, менять нельзя.
Суточные P2P переводы через мобильное приложение (лимит эквайера) 29999 грн на одного получателя ( одну карту). Если на несколько карт, лимит будет 59999.
P2P переводы вне приложения можно менять на более высокие суммы, по вашему желанию, для этого необходимо обратиться в нашу службу поддержки.
Также, хотим обратить ваше внимание что на "Рюкзак" комиссии нет.
Поскольку 07.01.22 это выходной день, % должен быть начислен сегодня. (Согласно Публичным правилам п.3.3 Нараховані на Суму Вкладу проценти сплачуються в порядку визначеному в цій Угоді. Якщо дата виплати процентів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до чинного законодавства України, то виплата процентів здійснюється в наступний робочий день, крім виплати процентів, що здійснюється в день закінчення строку Вкладу (в т.ч. після пролонгації або у випадку Дострокової вимоги Вкладу) навіть у випадку, якщо така виплата припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день Банку)
big539 написав:sportbank сенк. Буду рад если придумаете вариант как воспользоваться вашим предложением по абонементам с возможностью ПОВЫСИТЬ как то уровень абонемента. Для меня критично наличие тех услуг что есть в премиуме, но нету в двух имеющихся абонах Очень хочу мёд, да ещё и ложкой. Большой.
Зафиксировали ваше пожелание:) Как только появиться возможность получить Премиум абонемент, мы обязательно уведомим об этом наших клиентов.