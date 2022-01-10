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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:59

  посетитель написав:sportbank вы епидтрымку планируете открывать?


Здравствуйте! Да, у sportbank в планах реализовать єПідтримку. Как только будет информация, мы обязательно уведомим всех клиентов, а также добавим новость в соц. сетях.
sportbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 40
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:31

Первый льготный период

Коллеги, мне одному так повезло?
Открыл карту в декабре, заявляется первый льготный период до 120 дней. А у меня в приложухе рисует погашение до 25.01.2022.
Подал 5 января заявку в чате, чтобы разобрались с багом. Сегодня звонит девочка, говорит, что так как вы открывались через Дию, то первый льготный период у вас до 62 дней, а не до 120 дней. Это нормально? sportbank, ваш CEO знает об этом?
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malinin007
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Повідомлень: 403
З нами з: 26.11.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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  #<1 ... 160161162163
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