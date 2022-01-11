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Додано: Вів 11 січ, 2022 14:59
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:31
Первый льготный период
Коллеги, мне одному так повезло?
Открыл карту в декабре, заявляется первый льготный период до 120 дней. А у меня в приложухе рисует погашение до 25.01.2022.
Подал 5 января заявку в чате, чтобы разобрались с багом. Сегодня звонит девочка, говорит, что так как вы открывались через Дию, то первый льготный период у вас до 62 дней, а не до 120 дней. Это нормально? sportbank, ваш CEO знает об этом?
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:46
Здравстуйте.
Уточнили данный вопрос. При регистрации через ДІЯ условия такие же, как и при обычной подаче анкеты. На данный момент устранили данную ситуацию и новые клиенты уже видят правильную дату окончания льготного периода.
Приносим извинения за неудобства. Пожалуйста, напишите в личные сообщения ваше ФИО и контактный номер, для того чтобы мы передали запрос на изменение даты в приложении. Спасибо!
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