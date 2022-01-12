RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 14:59

  посетитель написав:sportbank вы епидтрымку планируете открывать?


Здравствуйте! Да, у sportbank в планах реализовать єПідтримку. Как только будет информация, мы обязательно уведомим всех клиентов, а также добавим новость в соц. сетях.
sportbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 41
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 15:31

Первый льготный период

Коллеги, мне одному так повезло?
Открыл карту в декабре, заявляется первый льготный период до 120 дней. А у меня в приложухе рисует погашение до 25.01.2022.
Подал 5 января заявку в чате, чтобы разобрались с багом. Сегодня звонит девочка, говорит, что так как вы открывались через Дию, то первый льготный период у вас до 62 дней, а не до 120 дней. Это нормально? sportbank, ваш CEO знает об этом?
Зображення Зображення
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 407
З нами з: 26.11.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:46

  malinin007 написав:Коллеги, мне одному так повезло?
Открыл карту в декабре, заявляется первый льготный период до 120 дней. А у меня в приложухе рисует погашение до 25.01.2022.
Подал 5 января заявку в чате, чтобы разобрались с багом. Сегодня звонит девочка, говорит, что так как вы открывались через Дию, то первый льготный период у вас до 62 дней, а не до 120 дней. Это нормально? sportbank, ваш CEO знает об этом?
Зображення Зображення


Здравстуйте. 
Уточнили данный вопрос. При регистрации через ДІЯ условия такие же, как и при обычной подаче анкеты. На данный момент устранили данную ситуацию и новые клиенты уже видят правильную дату окончания льготного периода. 
Приносим извинения за неудобства. Пожалуйста, напишите в личные сообщения ваше ФИО и контактный номер, для того чтобы мы передали запрос на изменение даты в приложении. Спасибо!
sportbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 41
З нами з: 05.10.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:27

sportbank
Написал данные в ЛС. Я надеюсь у вас возможностей больше, так как ваши коллеги из чата мусолят этот вопрос уже 7 дней.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 407
З нами з: 26.11.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 11:30

Re: Sportbank

  sportbank написав:Уточнили данный вопрос

Нее, ну вы пану malinin007 сорри-бонус шоли какой выплатите, ну пару гантель шоли каких подарите. Ну чел реномЮ вашУ спас по сути дела то :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1618
З нами з: 05.05.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:29

Re: Sportbank

Amethyst Отличная идея.
sportbank Я не против))
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 407
З нами з: 26.11.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:59

  malinin007 написав:Amethyst Отличная идея.
sportbank Я не против))


про гантелю могут не так понятьт
лучше уж питание спортивное
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:37

открыл карту через приложение с дией, налили лимита 50к. Как то странно, по изе тот же тазик дал 0 лимита ) Такой вопрос, не нашел где в приложении смотреть курсы валют, и еще, по покупкам в инете в валюте, дают кеш бек?
yoggik
 
Повідомлень: 248
З нами з: 07.12.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:53

  yoggik написав:открыл карту через приложение с дией, налили лимита 50к. Как то странно, по изе тот же тазик дал 0 лимита )

Не-не, это, все таки, РАЗНЫЕ тазики.
Вот иЗи может и не дать :)
Хотя Тася ну прям совсем может не дать :) :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1618
З нами з: 05.05.21
Подякував: 103 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:05

  yoggik написав:не нашел где в приложении смотреть курсы валют, и еще, по покупкам в инете в валюте, дают кеш бек?

Поддержка сказала смотреть курсы на сайте таси для карт - они работают по ним. Валютные траты окэшбечивается - банку пофиг в какой валюте оплата главное шоб МСС совпал
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7691
З нами з: 20.03.15
Подякував: 114 раз.
Подякували: 2153 раз.
 
Профіль
1
1
1
1
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1630)
12.01.2022 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.