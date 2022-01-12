Коллеги, мне одному так повезло? Открыл карту в декабре, заявляется первый льготный период до 120 дней. А у меня в приложухе рисует погашение до 25.01.2022. Подал 5 января заявку в чате, чтобы разобрались с багом. Сегодня звонит девочка, говорит, что так как вы открывались через Дию, то первый льготный период у вас до 62 дней, а не до 120 дней. Это нормально? sportbank, ваш CEO знает об этом?
malinin007 написав:Коллеги, мне одному так повезло? Открыл карту в декабре, заявляется первый льготный период до 120 дней. А у меня в приложухе рисует погашение до 25.01.2022. Подал 5 января заявку в чате, чтобы разобрались с багом. Сегодня звонит девочка, говорит, что так как вы открывались через Дию, то первый льготный период у вас до 62 дней, а не до 120 дней. Это нормально? sportbank, ваш CEO знает об этом?
Здравстуйте. Уточнили данный вопрос. При регистрации через ДІЯ условия такие же, как и при обычной подаче анкеты. На данный момент устранили данную ситуацию и новые клиенты уже видят правильную дату окончания льготного периода. Приносим извинения за неудобства. Пожалуйста, напишите в личные сообщения ваше ФИО и контактный номер, для того чтобы мы передали запрос на изменение даты в приложении. Спасибо!
открыл карту через приложение с дией, налили лимита 50к. Как то странно, по изе тот же тазик дал 0 лимита ) Такой вопрос, не нашел где в приложении смотреть курсы валют, и еще, по покупкам в инете в валюте, дают кеш бек?