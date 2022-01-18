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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:30

Re: Sportbank

попользовал немного приложение, сделал пару оплат и могу сказать что удобное, понятное приложение, гораздо лучше чем изи, тазик, тот же укрсиб, пумб вообще и рядом не стоит. Где то наравне с моно в целом. Единственное, что не моментально проходят операции пополнения-снятия с рюкзака, ну и немного подтупливает обновление баланса. Кеш бек получил, рефералку получил, буду пользоватся дальше.
yoggik
 
Повідомлень: 249
З нами з: 07.12.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:06

Re: Sportbank

  yoggik написав:гораздо лучше чем изи

Одни и теже студенты лепили спорт и изю.
ВIВ
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Повідомлень: 411
З нами з: 03.02.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:19

  ВIВ написав:Одни и теже студенты лепили спорт и изю.

Ану рокажіть нам, як саме між собою афільовані ТОВ "ДИВОТЕК" та ТОВ "ФІНТЕХ КРЕАТОРС".
klug
 
Повідомлень: 6528
З нами з: 18.08.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 889 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:30

  klug написав:
  ВIВ написав:Одни и теже студенты лепили спорт и изю.

Ану рокажіть нам, як саме між собою афільовані ТОВ "ДИВОТЕК" та ТОВ "ФІНТЕХ КРЕАТОРС".

Например задачи им генерит один и тот же гений.
ВIВ
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Повідомлень: 411
З нами з: 03.02.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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