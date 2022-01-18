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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 16:30
Re: Sportbank
попользовал немного приложение, сделал пару оплат и могу сказать что удобное, понятное приложение, гораздо лучше чем изи, тазик, тот же укрсиб, пумб вообще и рядом не стоит. Где то наравне с моно в целом. Единственное, что не моментально проходят операции пополнения-снятия с рюкзака, ну и немного подтупливает обновление баланса. Кеш бек получил, рефералку получил, буду пользоватся дальше.
Додано: Вів 18 січ, 2022 17:06
Re: Sportbank
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:19
Додано: Вів 18 січ, 2022 22:30
Додано: Сер 19 січ, 2022 01:16
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