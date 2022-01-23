Получил физическую.
Сфоткал её в приложении, придумал пин, полазил по приложению, разве что, ещё не выбрал кишмиш.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 18:12
Re: Sportbank
Додано: Сер 19 січ, 2022 18:22
Странно. Буквально три недели назад по карте оформленной по моей рефке и мне и рефералу прилетел бонус через минуту после активации карты.
Такой вопрос - Вы раньше до этого не ставили на телефон приложение спортбанка (не по моей рефке а вообще)? Иногда банки банки в таких случаях начинают рассказывать, что мол у клиента приложение уже раньше было и рефка не катит.
В любом случае считаю что вам надо обращаться с этим вопросом в поддержку. Там могут спросить номер телефона того, чью рефку вы использовали - я его сейчас в личку скину.
Додано: Сер 19 січ, 2022 21:00
Re: Sportbank
Вроде нет, но, может, память подводит.
Саппорт потребовал ссылку и ваш телефон. Пообещал разобраться и ушёл в закат.
Додано: Сер 19 січ, 2022 22:11
Re: Sportbank
Ну раз пообещал разберутся . У мну был случай - я еще не на тасином спортбанке был, а на окси-банковском, так там человеку тоже по моей рефке не начислили. Но он до этого я так понял таки когда-то давно ставил приложение. Саппорт больше месяца рассматривал его заявку, а потом когда выплатили ему, еще больше месяца - мою завку. Но в итоге выплатили обоим. Думаю в вашем случае все будет быстрее.
Додано: Пон 24 січ, 2022 00:06
Доброго вечора, колеги.
Використав у п"ятницю спорт-банк для купівлі в Цитрусі через сайт. До сьогодні сума висіла із статусом "заблоковано до списання".
Увечері сьогодні списалось. КБ 2% нарахували по категорії "Техніка" (обрав на початку місяця).
КБ партнерський 5% по по Цитрусу не прийшов. Можливо, донарахують завтра ?
Можливо, хтось з власної практики підкаже, як банк нараховує КБ, якщо основна категорія і партнерка співпадають ? Варто розуміти перед тим, як торбити ГЛ.
Дякую наперед.
Додано: Пон 24 січ, 2022 00:12
Сами нет, пишите в поддрежку - решат.
Есть такие Цитрусы, которые не бьются как Цитрус.
% суммируются, тут будет 7%
Додано: Пон 24 січ, 2022 00:21
Re: Sportbank
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