Додано: Сер 19 січ, 2022 18:22

AZP написав: Flamingo написав: Карту получили (если физическая) и активировали (если выбирали виртуальную или если таки получили физическую)? Карту получили (если физическая) и активировали (если выбирали виртуальную или если таки получили физическую)?

Получил физическую.

Сфоткал её в приложении, придумал пин, полазил по приложению, разве что, ещё не выбрал кишмиш. Получил физическую.Сфоткал её в приложении, придумал пин, полазил по приложению, разве что, ещё не выбрал кишмиш.

Странно. Буквально три недели назад по карте оформленной по моей рефке и мне и рефералу прилетел бонус через минуту после активации карты.Такой вопрос - Вы раньше до этого не ставили на телефон приложение спортбанка (не по моей рефке а вообще)? Иногда банки банки в таких случаях начинают рассказывать, что мол у клиента приложение уже раньше было и рефка не катит.В любом случае считаю что вам надо обращаться с этим вопросом в поддержку. Там могут спросить номер телефона того, чью рефку вы использовали - я его сейчас в личку скину.