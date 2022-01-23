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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 18:12

Re: Sportbank

  Flamingo написав:Карту получили (если физическая) и активировали (если выбирали виртуальную или если таки получили физическую)?

Получил физическую.
Сфоткал её в приложении, придумал пин, полазил по приложению, разве что, ещё не выбрал кишмиш.
AZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 18:22

  AZP написав:
  Flamingo написав:Карту получили (если физическая) и активировали (если выбирали виртуальную или если таки получили физическую)?

Получил физическую.
Сфоткал её в приложении, придумал пин, полазил по приложению, разве что, ещё не выбрал кишмиш.

Странно. Буквально три недели назад по карте оформленной по моей рефке и мне и рефералу прилетел бонус через минуту после активации карты.
Такой вопрос - Вы раньше до этого не ставили на телефон приложение спортбанка (не по моей рефке а вообще)? Иногда банки банки в таких случаях начинают рассказывать, что мол у клиента приложение уже раньше было и рефка не катит.
В любом случае считаю что вам надо обращаться с этим вопросом в поддержку. Там могут спросить номер телефона того, чью рефку вы использовали - я его сейчас в личку скину.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 21:00

Re: Sportbank

  Flamingo написав:Вы раньше до этого не ставили на телефон приложение спортбанка (не по моей рефке а вообще)?

Вроде нет, но, может, память подводит.
  Flamingo написав:В любом случае считаю что вам надо обращаться с этим вопросом в поддержку. Там могут спросить номер телефона того, чью рефку вы использовали

Саппорт потребовал ссылку и ваш телефон. Пообещал разобраться и ушёл в закат.
AZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 22:11

Re: Sportbank

  AZP написав:Саппорт потребовал ссылку и ваш телефон. Пообещал разобраться и ушёл в закат.

Ну раз пообещал разберутся :). У мну был случай - я еще не на тасином спортбанке был, а на окси-банковском, так там человеку тоже по моей рефке не начислили. Но он до этого я так понял таки когда-то давно ставил приложение. Саппорт больше месяца рассматривал его заявку, а потом когда выплатили ему, еще больше месяца - мою завку. Но в итоге выплатили обоим. Думаю в вашем случае все будет быстрее.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 00:06

Доброго вечора, колеги.
Використав у п"ятницю спорт-банк для купівлі в Цитрусі через сайт. До сьогодні сума висіла із статусом "заблоковано до списання".
Увечері сьогодні списалось. КБ 2% нарахували по категорії "Техніка" (обрав на початку місяця).
КБ партнерський 5% по по Цитрусу не прийшов. Можливо, донарахують завтра ?
Можливо, хтось з власної практики підкаже, як банк нараховує КБ, якщо основна категорія і партнерка співпадають ? Варто розуміти перед тим, як торбити ГЛ.
Дякую наперед.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 00:12

  stas_rst написав: КБ 2% нарахували по категорії "Техніка" (обрав на початку місяця).
КБ партнерський 5% по по Цитрусу не прийшов. Можливо, донарахують завтра ?

Сами нет, пишите в поддрежку - решат.
Есть такие Цитрусы, которые не бьются как Цитрус.
як банк нараховує КБ, якщо основна категорія і партнерка співпадають ?

% суммируются, тут будет 7%
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 00:21

Re: Sportbank

  ВIВ написав:Есть такие Цитрусы, которые не бьются как Цитрус.

Подякував! Мій Цитрус на Льва Толстого, по проводці і нарахуванню 2% пройшов саме як "Цитрус", однак тільки з 2%.
Завтра буду вимагати "вернуть награбленное в мозолистые руки".
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:36

Тянучка от спорта

Коллеги давно не гасил тут долги, а потому возник вопрос - местная р2р тагалка по прежнему проводится по счету день в день? Ничего не менялось? Естественно если тянуть в рабочий день и в опервремя с утреца...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:03

  Flamingo написав:Коллеги давно не гасил тут долги, а потому возник вопрос - местная р2р тагалка по прежнему проводится по счету день в день? Ничего не менялось? Естественно если тянуть в рабочий день и в опервремя с утреца...

Чот я помню, шо при ОКСИ местная р2р-тянулка проводилась на СЛЕДУЮЩИЙ опердн
А вот как щас не знаю
Выписку через Вайбер мона было заказать
Amethyst
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