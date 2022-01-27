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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 січ, 2022 22:32
flysoulfly написав:
Кстати, а пластик Sport теперь выдают и в Тасе?
или только курьером?
У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе
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velvet
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Додано: Чет 27 січ, 2022 22:53
velvet написав: flysoulfly написав:
Кстати, а пластик Sport теперь выдают и в Тасе?
или только курьером?
У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе
именно выдают или прям там и оформляют?
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flysoulfly
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Додано: Чет 27 січ, 2022 23:44
flysoulfly написав:
velvet написав: flysoulfly написав:
Кстати, а пластик Sport теперь выдают и в Тасе?
или только курьером?
У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе
именно выдают или прям там и оформляют?
Доофонмляют и выдают. Я по чьей-то рефералке установил приложение спортбанка, заполнил необходимую информацию и выбрал получение в точке продаж. Потом зашёл в Фокстрот и мне выдали карту девочки,которые потребкредитами занимаются.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:59
velvet написав:
У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе
Сунулся в Цитрус - "специалист отошёл".
Рядом КредитМаркет - забрал карту там.
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AZP
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:32
AZP написав: velvet написав:
У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе
Сунулся в Цитрус - "специалист отошёл".
Рядом КредитМаркет - забрал карту там.
У нас Цитрус и Фокстрот рядом находятся. Я зашёл сначала в Цитрус, но там сказали, что работника выдающего карты сегодня уже не будет. В Фокстроте получил без проблем.
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velvet
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:10
AZP написав: velvet написав:
У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе
Сунулся в Цитрус - "специалист отошёл".
Рядом КредитМаркет - забрал карту там.
А Вам кстати поддержка по поводу того почему нет реферальных что-то ответила?
Потому как в моем приложении даже не показывает, что по моей ссылке что либо скачивалось (там есть 2 пункта - по вашей ссылке: скачано и активировано - вот они не менялись с декабря)
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Flamingo
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