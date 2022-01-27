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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

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Sportbank 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:32

Re: Sportbank

  flysoulfly написав:Кстати, а пластик Sport теперь выдают и в Тасе?
или только курьером?

У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе
velvet
 
Повідомлень: 4170
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:53

  velvet написав:
  flysoulfly написав:Кстати, а пластик Sport теперь выдают и в Тасе?
или только курьером?

У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе
:shock: именно выдают или прям там и оформляют?
flysoulfly
 
Повідомлень: 345
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Подякував: 151 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 23:44

  flysoulfly написав:
  velvet написав:
  flysoulfly написав:Кстати, а пластик Sport теперь выдают и в Тасе?
или только курьером?

У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе
:shock: именно выдают или прям там и оформляют?

Доофонмляют и выдают. Я по чьей-то рефералке установил приложение спортбанка, заполнил необходимую информацию и выбрал получение в точке продаж. Потом зашёл в Фокстрот и мне выдали карту девочки,которые потребкредитами занимаются.
velvet
 
Повідомлень: 4170
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Подякували: 650 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:59

Re: Sportbank

  velvet написав:У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе

Сунулся в Цитрус - "специалист отошёл".
Рядом КредитМаркет - забрал карту там.
AZP
 
Повідомлень: 31
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:32

  AZP написав:
  velvet написав:У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе

Сунулся в Цитрус - "специалист отошёл".
Рядом КредитМаркет - забрал карту там.

У нас Цитрус и Фокстрот рядом находятся. Я зашёл сначала в Цитрус, но там сказали, что работника выдающего карты сегодня уже не будет. В Фокстроте получил без проблем.
velvet
 
Повідомлень: 4170
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 650 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:10

  AZP написав:
  velvet написав:У нас выдают ещё в Фокстроте и Цитрусе

Сунулся в Цитрус - "специалист отошёл".
Рядом КредитМаркет - забрал карту там.

А Вам кстати поддержка по поводу того почему нет реферальных что-то ответила?
Потому как в моем приложении даже не показывает, что по моей ссылке что либо скачивалось (там есть 2 пункта - по вашей ссылке: скачано и активировано - вот они не менялись с декабря) :(
Flamingo
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Повідомлень: 7819
З нами з: 20.03.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
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