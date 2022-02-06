Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лют, 2022 15:19
Vorlon карта не моя, а знайомої, але наскільки я знаю, вона писала в підтримку - нічого не змінилось. Після цього і було прийнято рішення про завершення стосунків. Я тільки навів це як приклад. З представником зв'язався, сподіваюсь на остаточне врегулювання моєї ситуації)
042013
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:40
кто покупал порох и оптику,тут
https://ibis.net.ua/
спорт или розвага по МСС? онлайн или на месте?
Мизантрóп
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:33
Мизантрóп написав:
кто покупал порох и оптику,тут
https://ibis.net.ua/
спорт или розвага по МСС? онлайн или на месте?
платил онлайн в декабре сибасом, но у них КЦ мсс не видит - только что отшили
la9
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:04
Мизантрóп написав:
кто покупал порох и оптику,тут
https://ibis.net.ua/
спорт или розвага по МСС? онлайн или на месте?
Ножі були спорт в офлайні.
Кочевник
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Додано: Суб 05 лют, 2022 01:12
la9 Всё они видят. Писал в чате в поддержку неоднократно: дата, сумма. Отвечают на каждое ображение, правда не быстро.
alibob
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:29
Шановна підтримка Sportbank!
У вас знову поламалась "партнерка" Цитруса при покупці через їх сайт. Кошти списані після триденного блокування, а по бонусах - нуль. Щось потрібно покрутити викруткою на мікросхемі, щоб запрацювало :)
stas_rst
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:37
stas_rst написав:
Шановна підтримка Sportbank!
У вас знову поламалась "партнерка" Цитруса при покупці через їх сайт. Кошти списані після триденного блокування, а по бонусах - нуль.
Щось потрібно покрутити викруткою на мікросхемі, щоб запрацювало
Сокрее всего это Цитрус тасует терминалы с такой скоростью, что спортик не успевает их добавлять в программу (возможно Цитрус даже не сообщает о своих новых терминалах)
Вкладчик1234
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