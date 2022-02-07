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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
40%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 15:19

Vorlon карта не моя, а знайомої, але наскільки я знаю, вона писала в підтримку - нічого не змінилось. Після цього і було прийнято рішення про завершення стосунків. Я тільки навів це як приклад.


З представником зв'язався, сподіваюсь на остаточне врегулювання моєї ситуації)
042013
 
Повідомлень: 57
З нами з: 22.07.18
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:40

Re: Sportbank

кто покупал порох и оптику,тут https://ibis.net.ua/ спорт или розвага по МСС? онлайн или на месте?
Мизантрóп
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Повідомлень: 6571
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1281 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:33

  Мизантрóп написав:кто покупал порох и оптику,тут https://ibis.net.ua/ спорт или розвага по МСС? онлайн или на месте?

платил онлайн в декабре сибасом, но у них КЦ мсс не видит - только что отшили :(
la9
 
Повідомлень: 2157
З нами з: 02.07.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:04

  Мизантрóп написав:кто покупал порох и оптику,тут https://ibis.net.ua/ спорт или розвага по МСС? онлайн или на месте?

Ножі були спорт в офлайні.
Кочевник
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 16.02.17
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:12

МСС у сибаса

la9
Всё они видят. Писал в чате в поддержку неоднократно: дата, сумма. Отвечают на каждое ображение, правда не быстро.
alibob
 
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Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:29

Шановна підтримка Sportbank!
У вас знову поламалась "партнерка" Цитруса при покупці через їх сайт. Кошти списані після триденного блокування, а по бонусах - нуль.
Щось потрібно покрутити викруткою на мікросхемі, щоб запрацювало :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:37

  stas_rst написав:Шановна підтримка Sportbank!
У вас знову поламалась "партнерка" Цитруса при покупці через їх сайт. Кошти списані після триденного блокування, а по бонусах - нуль.
Щось потрібно покрутити викруткою на мікросхемі, щоб запрацювало :)

Сокрее всего это Цитрус тасует терминалы с такой скоростью, что спортик не успевает их добавлять в программу (возможно Цитрус даже не сообщает о своих новых терминалах)
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 15951
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:59

Вкладчик1234 тиждень тому у тому ж магазині на тому ж сайті була аналогічна ситуація. Спочатку нарахували по категорії техніка 2%, а потім по запиту перерахували на 5% по партнерці, а 2% прибрали із категорії, яка чітко світиться обраною у додатку.
Пояснення банку - банк сам обирає категорію, по якій нараховувати :) але дали більшу і за те дякую :)
Однак, проблема залишилась. Оплата пройшла ще 4.02, товар отримав 6-го у поштоматі, сьогодні списали заблоковані кошти, а КБ - нема. Чекаю знову на вирішення через ГЛ.
Наступного разу буду брати 5% в Алки, там горіхи ще й компенсують, якщо недорогий товар.
stas_rst
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Повідомлень: 1960
З нами з: 27.02.19
Подякував: 816 раз.
Подякували: 405 раз.
 
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  #<1 ... 165166167168
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