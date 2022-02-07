Шановна підтримка Sportbank! У вас знову поламалась "партнерка" Цитруса при покупці через їх сайт. Кошти списані після триденного блокування, а по бонусах - нуль. Щось потрібно покрутити викруткою на мікросхемі, щоб запрацювало :)
stas_rst написав:Шановна підтримка Sportbank! У вас знову поламалась "партнерка" Цитруса при покупці через їх сайт. Кошти списані після триденного блокування, а по бонусах - нуль. Щось потрібно покрутити викруткою на мікросхемі, щоб запрацювало
Сокрее всего это Цитрус тасует терминалы с такой скоростью, что спортик не успевает их добавлять в программу (возможно Цитрус даже не сообщает о своих новых терминалах)
Вкладчик1234 тиждень тому у тому ж магазині на тому ж сайті була аналогічна ситуація. Спочатку нарахували по категорії техніка 2%, а потім по запиту перерахували на 5% по партнерці, а 2% прибрали із категорії, яка чітко світиться обраною у додатку. Пояснення банку - банк сам обирає категорію, по якій нараховувати :) але дали більшу і за те дякую :) Однак, проблема залишилась. Оплата пройшла ще 4.02, товар отримав 6-го у поштоматі, сьогодні списали заблоковані кошти, а КБ - нема. Чекаю знову на вирішення через ГЛ. Наступного разу буду брати 5% в Алки, там горіхи ще й компенсують, якщо недорогий товар.