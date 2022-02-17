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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лют, 2022 17:11
Завезли депозити 12 міс - 12% з поповненням, але не більше від початкової суми на місяць.https://t.me/tabfinance/287
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klug
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Додано: Пон 14 лют, 2022 17:39
klug написав:
Завезли депозити 12 міс
на огрызке и после обновления не появилась опция, в чатике ответили
дана функція поки в розробці, та ще не є активною
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kulikrom
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Додано: Пон 14 лют, 2022 18:15
Diego_special,
Сколько СЭПу отправили?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 14 лют, 2022 20:05
guntherhouse777 написав:Diego_special,
Сколько СЭПу отправили?
Все що залишилось - 18к
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
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Diego_special
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 02:06
Интересно шо у Изи ставки по депо по скромнее, хотя и спорт и изи по сути ТАС
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:58
Цікаво, а протягом всього терміну дії депо можна буде поповнювати ?
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1finanсier
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