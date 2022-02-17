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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
40%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 17:11

Завезли депозити 12 міс - 12% з поповненням, але не більше від початкової суми на місяць.
https://t.me/tabfinance/287
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 17:39

  klug написав:Завезли депозити 12 міс

на огрызке и после обновления не появилась опция, в чатике ответили
дана функція поки в розробці, та ще не є активною
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 18:15

Diego_special,
Сколько СЭПу отправили?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 20:05

Re: Sportbank

guntherhouse777 написав:Diego_special,
Сколько СЭПу отправили?
Все що залишилось - 18к


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Diego_special
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 02:06

Re: Sportbank

Интересно шо у Изи ставки по депо по скромнее, хотя и спорт и изи по сути ТАС
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:58

  klug написав:Завезли депозити 12 міс - 12% з поповненням, але не більше від початкової суми на місяць.
https://t.me/tabfinance/287

Цікаво, а протягом всього терміну дії депо можна буде поповнювати ?
1finanсier
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Sportbank (1686)
18.02.2022 06:58
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