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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лют, 2022 17:11
Завезли депозити 12 міс - 12% з поповненням, але не більше від початкової суми на місяць.
Додано: Пон 14 лют, 2022 17:39
Додано: Пон 14 лют, 2022 20:05
Re: Sportbank
Все що залишилось - 18к
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 02:06
Re: Sportbank
Интересно шо у Изи ставки по депо по скромнее, хотя и спорт и изи по сути ТАС
Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:58
Цікаво, а протягом всього терміну дії депо можна буде поповнювати ?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:03
Re: Sportbank
Да.Не больше начальной суммы в месяц.Не меньше 500 грн.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:19
У них ліцензія ТАС, а економіка у кожного своя. Тобто Спорт збирає депозити, роздає кредити та платить Леонідовичу за "дах". Леонідович обслуговує усі ці операції і дивиться, щоб діти не загравалися, бо тоді НБУ візьме усіх за дупу. Якщо у Спорта не буде сходитися дебет з кредитом і за дах він далі платити не зможе, то його просто погонять, а решта ТАСу попливе далі. Приблизно та сама історія з ізі, хоча там може бути більше кумівства, але бізнес усе одно є бізнес. Ідея, що у всіх троє - це один бізнес, бо вони на одній ліцензії є хибною, хоча відносини з клієнтом і оформлені саме у такому ключі.
Поки так, але моно задає погані тренди, які часто копіюють клони.
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