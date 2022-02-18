Alexey_k9 написав:Интересно шо у Изи ставки по депо по скромнее, хотя и спорт и изи по сути ТАС
У них ліцензія ТАС, а економіка у кожного своя. Тобто Спорт збирає депозити, роздає кредити та платить Леонідовичу за "дах". Леонідович обслуговує усі ці операції і дивиться, щоб діти не загравалися, бо тоді НБУ візьме усіх за дупу. Якщо у Спорта не буде сходитися дебет з кредитом і за дах він далі платити не зможе, то його просто погонять, а решта ТАСу попливе далі. Приблизно та сама історія з ізі, хоча там може бути більше кумівства, але бізнес усе одно є бізнес. Ідея, що у всіх троє - це один бізнес, бо вони на одній ліцензії є хибною, хоча відносини з клієнтом і оформлені саме у такому ключі.
1finanсier написав:Цікаво, а протягом всього терміну дії депо можна буде поповнювати ?
Поки так, але моно задає погані тренди, які часто копіюють клони.