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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лют, 2022 08:02
Re: Sportbank
Шановне панство, підкажіть, а за овер спортбанк жарить? Наприклад якщо штовхнути пумбою на спорт, а со спорта штовхнути ще кудись далі СЕПом, або власною штовхалкою, або навіть наприклад покласти на депо(в пумбі, пам'ятаю і за таке жарили, хоча потім вертали)
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