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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
40%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 08:02

Re: Sportbank

Шановне панство, підкажіть, а за овер спортбанк жарить? Наприклад якщо штовхнути пумбою на спорт, а со спорта штовхнути ще кудись далі СЕПом, або власною штовхалкою, або навіть наприклад покласти на депо(в пумбі, пам'ятаю і за таке жарили, хоча потім вертали)
1finanсier
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  #<1 ... 167168169170
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