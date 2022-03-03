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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лют, 2022 08:02
Шановне панство, підкажіть, а за овер спортбанк жарить? Наприклад якщо штовхнути пумбою на спорт, а со спорта штовхнути ще кудись далі СЕПом, або власною штовхалкою, або навіть наприклад покласти на депо(в пумбі, пам'ятаю і за таке жарили, хоча потім вертали)
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1finanсier
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Додано: Суб 19 лют, 2022 08:54
Нет
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Додано: Суб 19 лют, 2022 09:03
1finanсier написав:
або навіть наприклад покласти на депо(в пумбі, пам'ятаю і за таке жарили, хоча потім вертали)
Кстати на Пумбе тоже нет.Кидал на виртуальную дебетную карту и сразу с неё на депозит. Ничего не было.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 14:57
посетитель дякую
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1finanсier
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Додано: Суб 26 лют, 2022 07:59
Спорт от таса вернул часть кредлимита - 10000 грн.
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WallNutPen
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Додано: Суб 26 лют, 2022 15:38
WallNutPen написав:
Спорт от таса вернул часть кредлимита - 10000 грн.
Как и в моно, сейчас только 10000
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:55
Спорт продлил грейс за февраль на 90дн, до 30 апреля.
ОМП отменен.
Но %% за обнал с кредитки насчитываются!
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Amethyst
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