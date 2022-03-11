Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лют, 2022 08:02
Шановне панство, підкажіть, а за овер спортбанк жарить? Наприклад якщо штовхнути пумбою на спорт, а со спорта штовхнути ще кудись далі СЕПом, або власною штовхалкою, або навіть наприклад покласти на депо(в пумбі, пам'ятаю і за таке жарили, хоча потім вертали)
1finanсier
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Нет
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Додано: Суб 19 лют, 2022 09:03
1finanсier написав:
або навіть наприклад покласти на депо(в пумбі, пам'ятаю і за таке жарили, хоча потім вертали)
Кстати на Пумбе тоже нет.Кидал на виртуальную дебетную карту и сразу с неё на депозит. Ничего не было.
посетитель
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Додано: Суб 19 лют, 2022 14:57
посетитель дякую
1finanсier
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Додано: Суб 26 лют, 2022 07:59
Спорт от таса вернул часть кредлимита - 10000 грн.
WallNutPen
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Додано: Суб 26 лют, 2022 15:38
WallNutPen написав:
Спорт от таса вернул часть кредлимита - 10000 грн.
Как и в моно, сейчас только 10000
sens
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Додано: Чет 03 бер, 2022 10:55
Спорт продлил грейс за февраль на 90дн, до 30 апреля.
ОМП отменен. Но %% за обнал с кредитки насчитываются!
Amethyst
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Додано: Сер 09 бер, 2022 09:05
greenozon
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Додано: Чет 10 бер, 2022 21:21
Порізали відсотки на Рюкзаку - тепер 5,55%
https://t.me/tabfinance/321
klug
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:09
Ага, задним числом поменял тарифы
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