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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:12
Во время войны снимают с людей проценты. нет слов. мародеры
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constant_deley
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:44
constant_deley написав:
Во время войны снимают с людей проценты. нет слов. мародеры
За что?
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