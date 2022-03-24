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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 15:44
Додано: Чет 17 бер, 2022 00:38
Додано: Чет 17 бер, 2022 00:42
Додано: Чет 17 бер, 2022 21:10
Додано: Чет 24 бер, 2022 08:28
Овердрафт
Как оказалось, здесь ещё проводки через день. На нетронутый кред.лимит -> дебет с Рюкзака -> Р2Р -> покупки, всё в февральскую пятницу, рассортировались в понедельник в выписке в порядке от покупка и соответственно вылилось в овер. Однако комиссию 4,9% банк не списал и в выписке не показал. Вчера снял % за овер, 5$, когда я гасил кредитную задолженность февраля. Не хороший момент именно в том, что я не знал о начислении %, так как комиссию не начислили, не показали овер. И таки рад, что не воспользовался кредитными каникулами.
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