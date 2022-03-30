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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

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Sportbank 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 16:12

Во время войны снимают с людей проценты. нет слов. мародеры
constant_deley
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 15:44

  constant_deley написав:Во время войны снимают с людей проценты. нет слов. мародеры

За что?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:32

mihasik с кредитки - моно изи не снимает
constant_deley
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 00:38

  constant_deley написав:mihasik с кредитки - моно изи не снимает

моно только за январь не снимает, за февраль вроде надо гасить. (да и за январь они в последний день февраля отменили...(если не ошибаюсь))
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 00:42

  constant_deley написав:mihasik с кредитки - моно изи не снимает

это вы были в грейсе и сняли?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:10

  constant_deley написав:mihasik с кредитки - моно изи не снимает

У меня грейс продлили до 25 апреля. Февраль загасил, продлили уже в марте.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:28

Овердрафт

Как оказалось, здесь ещё проводки через день. На нетронутый кред.лимит -> дебет с Рюкзака -> Р2Р -> покупки, всё в февральскую пятницу, рассортировались в понедельник в выписке в порядке от покупка и соответственно вылилось в овер. Однако комиссию 4,9% банк не списал и в выписке не показал. Вчера снял % за овер, 5$, когда я гасил кредитную задолженность февраля. Не хороший момент именно в том, что я не знал о начислении %, так как комиссию не начислили, не показали овер. И таки рад, что не воспользовался кредитными каникулами.
kulikrom
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Скажите, какие лимиты на один толкающий п2п?и и есть ли дневной лимит?
la9
 
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la9 29999 грн
vovareuckij
 
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