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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:12
Во время войны снимают с людей проценты. нет слов. мародеры
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constant_deley
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Додано: Сер 16 бер, 2022 15:44
constant_deley написав:
Во время войны снимают с людей проценты. нет слов. мародеры
За что?
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mihasik
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Додано: Сер 16 бер, 2022 18:32
mihasik с кредитки - моно изи не снимает
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constant_deley
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Додано: Чет 17 бер, 2022 00:38
constant_deley написав:mihasik
с кредитки - моно изи не снимает
моно только за январь не снимает, за февраль вроде надо гасить. (да и за январь они в последний день февраля отменили...(если не ошибаюсь))
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ol_zy
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Додано: Чет 17 бер, 2022 00:42
constant_deley написав:mihasik
с кредитки - моно изи не снимает
это вы были в грейсе и сняли?
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Додано: Чет 17 бер, 2022 21:10
constant_deley написав:mihasik
с кредитки - моно изи не снимает
У меня грейс продлили до 25 апреля. Февраль загасил, продлили уже в марте.
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mihasik
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Додано: Чет 24 бер, 2022 08:28
Как оказалось, здесь ещё проводки через день. На нетронутый кред.лимит -> дебет с Рюкзака -> Р2Р -> покупки, всё в февральскую пятницу, рассортировались в понедельник в выписке в порядке от покупка и соответственно вылилось в овер. Однако комиссию 4,9% банк не списал и в выписке не показал. Вчера снял % за овер, 5$, когда я гасил кредитную задолженность февраля. Не хороший момент именно в том, что я не знал о начислении %, так как комиссию не начислили, не показали овер. И таки рад, что не воспользовался кредитными каникулами.
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kulikrom
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Додано: Сер 30 бер, 2022 22:49
Скажите, какие лимиты на один толкающий п2п?и и есть ли дневной лимит?
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la9
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:07
la9 29999 грн
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vovareuckij
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